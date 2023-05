Jaboatão dos Guararapes ganhará nova Unidade de Educação Profissional do Senac

A- A+

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, assinou nesta quarta-feira (31) a ordem de serviço para o início das obras da primeira Unidade de Educação Profissional do Senac no município de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Com um investimento de mais de R$ 28 milhões, a instalação tem como objetivo atender mais de 2 mil pessoas por ano e contribuir para a formação profissional no segmento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

A unidade será construída em um terreno de mais de oito mil metros quadrados, cedido pela Prefeitura de Jaboatão por 30 anos, localizado ao lado do Shopping Guararapes. A empresa responsável pela obra será a Walter Lopes Engenharia, e estima-se que seja concluída em 15 meses. Durante esse período, mais de 600 empregos diretos e indiretos serão gerados, impactando positivamente a geração de renda e a economia local.

A unidade do Senac em Jaboatão dos Guararapes terá uma área construída de 3.400 metros quadrados, com oito salas de aula e nove laboratórios equipados com tecnologia de ponta para a realização de práticas. Quatro laboratórios serão voltados para Tecnologia da Informação, enquanto os demais atenderão às áreas de Imagem Pessoal, Bem-Estar, Gastronomia, Saúde e Idiomas. A unidade contará com equipamentos de última geração e ambientes inovadores, incluindo um laboratório de Governança para qualificação em hotelaria, com a montagem de um quarto de hotel, e um laboratório de Homecare, com a reprodução de um quarto hospitalar na residência de um paciente para aulas práticas destinadas a profissionais que desejam se especializar no setor de saúde.

"O município de Jaboatão dos Guararapes tem mais motivos para acreditar no poder transformador da educação profissional. Por ser uma cidade histórica, com um expressivo crescimento econômico, ter uma unidade do Senac instalada na cidade representa nosso compromisso em contribuir para o desenvolvimento do Estado por meio da educação e formação profissional. Queremos oferecer a expertise do Senac para promover e facilitar o acesso à educação dos jaboatonenses, além de entregar os melhores profissionais para o mercado de trabalho", afirmou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto.

No local, serão oferecidos cursos de capacitação, aperfeiçoamento, qualificação e técnico, além de cursos de Ensino à Distância (EAD). A unidade contará também com 2.658,53 metros quadrados de área verde, estacionamento e bicicletário, além de estar projetada com total acessibilidade. A expectativa é que a unidade ofereça formação para trabalhadores, empreendedores e empresários, promovendo a construção do conhecimento e o desenvolvimento de competências de forma ética, crítica e criativa.

A nova unidade também firmará parcerias e convênios com diversas instituições e secretarias, com o objetivo de proporcionar acesso e realizar ações extensivas, cursos e oficinas para a população local e da região. Entre os parceiros estão o Sebrae, o Instituto Peró, a Casa da Esperança, a Secretaria da Mulher do município e a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo do Estado, que já contribuem ativamente, junto ao Senac, para a formação de milhares de pessoas.

Jaboatão dos Guararapes é um município estrategicamente localizado para o desenvolvimento econômico de Pernambuco. Nesse contexto, a nova unidade foi projetada para oferecer uma estrutura física e operacional que atenda às necessidades e exigências do processo produtivo da região, além de possibilitar a formação de profissionais de acordo com as demandas do mercado, promovendo aprendizado e crescimento profissional com base na inovação e desenvolvimento sustentável.

Serviço:

O quê: Jaboatão dos Guararapes ganhará nova Unidade de Educação Profissional do Senac

Quando: Nesta quarta-feira (31), às 15h30

Local: Travessa Comendador Valdemar Basgal, s/n, Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE

Veja também

EDITAL Fundo de R$ 150 milhões vai investir em startups lideradas por mulheres.; veja requisitos