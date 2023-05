Jaboatão dos Guararapes recebe Mutirão de Serviços da Compesa

A- A+

A partir desta quarta-feira (3), a Agência Móvel da Compesa iniciou o atendimento personalizado aos clientes de Jaboatão dos Guararapes, oferecendo diversos serviços da empresa, sem que haja a necessidade de se deslocar para uma loja física. O atendimento será realizado até o dia 19, no bairro de Muribeca dos Guararapes, na Av. Barreto de Menezes, 822, em frente à Farmácia Pague Menos, das 8h às 16h.

Durante esse período, os clientes poderão resolver questões relacionadas à falta de água, vazamentos, mudança de titularidade, inscrição na Tarifa Social, instalação de hidrômetros, entre outros serviços. Além disso, será possível negociar débitos em condições especiais, com descontos de até 90% no pagamento à vista mediante análise do histórico e tempo da dívida de cada cliente, e ainda parcelar o débito em até 21 vezes no cartão de crédito.

Exclusivamente nesta quinta-feira (4), outra unidade de atendimento será instalada na Praça do Rosário, em Jaboatão Centro, funcionando durante todo o dia, das 7h às 12h, oferecendo os mesmos serviços aos clientes dessa área do município. Também nesse dia, a Compesa participará do Mutirão Mais Jaboatão, evento em comemoração aos 430 anos da cidade.

O gerente da Compesa, Vitor Laranjeiras, enfatizou a importância da Agência Móvel para os clientes, já que oferece a oportunidade de resolver qualquer situação relacionada à empresa. Ele destacou que a estrutura é a mesma do atendimento nas lojas físicas, com os mesmos serviços ofertados, e que esse recurso tem sido muito importante para fortalecer o relacionamento da Companhia com seus clientes.

Além das unidades móveis e das lojas físicas, a Compesa disponibiliza outros canais para solicitações de serviços, como o aplicativo da Compesa, a Agência Virtual no site www.compesa.com.br, o telefone 0800 081 0195 e o assistente virtual (WhatsApp), que atende pelo número 81 9.9488.2336.

