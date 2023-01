A- A+

Empreendedorismo Jaboatão sediará empresa de logística na área hospitalar; investimento é de R$ 800 mil A Brclog será instalada no bairro da Muribeca e deve começar a funcionar em fevereiro

O município do Jaboatão, na Região Metropolitana do Recife, sediará nova empresa da área de logística. A BRC Logística será instalada no bairro da Muribeca e deve começar a funcionar já em fevereiro. Inicialmente, a empresa atenderá a clientes da área médica-hospitalar.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (10), após reunião entre o prefeito Mano Medeiros e o diretor operacional, Paulo Zanandrea, no Complexo Administrativo da Prefeitura. Na ocasião, foi entregue o licenciamento que autorizou o funcionamento da empresa.

A Brclog, como também é chamada, tem sede em São Paulo, e a instalação no Jaboatão será a primeira filial da empresa no Nordeste. A nova sede terá investimento de R$ 800 mil, e o empreendimento ocupará um espaço de 2000 m² do polo logístico do município.

"A chegada da Brclog mostra o protagonismo do município como polo logístico. Esse momento é muito importante, pois assim conseguimos concretizar nossa posição na área logística no Nordeste. Além da localização privilegiada, buscamos facilitar todos os processos, tornando Jaboatão cada vez mais atrativo para novos empreendimentos", disse o prefeito, que também disponibilizou a Agência do Tabalho municipal para a formação e utilização da mão de obra local.

Paulo Zanandrea destacou que o objetivo da empresa é ampliar sua operação e dobrar a área do centro de logística até o fim do ano. O gestor ainda falou da posição estratégica do município e das suas expectativas para a distribuição.

"Graças à proximidade ao Porto de Suape e ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, como também às BRs 101 e 232, Jaboatão é um local estratégico, cujo investimento traz grandes benefícios para todos. Teremos Jaboatão como Hub de distribuição para toda a Região Metropolitana, Interior de Pernambuco e demais estados do Nordeste", explicou o diretor da empresa.

