Pagamento Jaboatão injeta quase R$ 97 milhões na economia com parcela do 13º e salário do mês Medida beneficia mais de 14,4 mil servidores ativos e inativos do município

O prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, anunciou, nesta terça-feira (13), a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais no próximo dia 22 e já garantiu o pagamento salarial do mês, no dia 30.

Com isso, serão injetados R$ 96,9 milhões na economia do município, neste período junino. A medida beneficia mais de 14,4 mil servidores, entre ativos e inativos.

“As festas juninas fazem parte de nossa tradição, de nossa cultura. Então, decidimos antecipar a primeira parcela do 13º, para que nossos funcionários possam aproveitar melhor os festejos, além de fomentar a economia local, inclusive o comércio informal, que fica bastante movimentado, nesta época do ano”, afirma o prefeito Mano Medeiros.

Reajustes

Outro anúncio feito nesta terça-feira, é sobre o encaminhamento do projeto de lei, à Câmara de Vereadores, estabelecendo o reajuste de 9,95% para os professores e servidores administrativos (GOAAM) da rede municipal. O prefeito Mano também enviou o projeto que dá aumento de 4,65% a todos os servidores do Jaboatão.

