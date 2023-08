Jaboatão prorroga mutirão de renegociação de débitos até 5 de setembro

A- A+

Foi prorrogado até a próxima terça-feira (5) o mutirão de renegociação de débitos promovido pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



A ação acontece no Shopping Guararapes. No local, interessados em regularizar dívidas com lojistas, instituições bancárias, empresas de telefonia, energia elétrica e água podem comparecer das 9h às 22h.



Os consumidores poderão consultar restrições de crédito no SPC e Serasa, negociar débitos de IPTU, TLP e ISS com descontos, fazer acordos presenciais e remotos, além de receber instrução sobre o Renegocia e Desenrola Brasil.

Segundo a prefeitura, a iniciativa, que começou no último dia 25 e seria encerrada nesta quinta-feira (31), teve o prazo ampliado devido à alta demanda.

Veja também

déficit Tebet afirma que governo precisa de R$ 168 bi em receitas para zerar déficit ano que vem