A- A+

Negociação Jaboatão prorroga Semana Estadual de Conciliação até a próxima sexta (16) A nova etapa do serviço ocorre no corredor do Carrefour, dentro do Shopping Guararapes

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e a Procuradoria Geral do município prorrogaram a Semana Estadual de Conciliação, realizada no Shopping Guararapes. O serviço continua desta segunda-feira (12) até a próxima sexta (16), das 9h às 19h.

Por meio da ação, são ofertadas negociações de débitos municipais à população. A nova etapa do serviço ocorre no corredor do Carrefour, dentro do Shopping Guararapes.

São oferecidos descontos de até 90% em juros e multas de dívidas ajuizadas como IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), ISS (Imposto Sobre Serviços) e CIM (Cartão de Inscrição Municipal), com possibilidade de parcelamento em até 60 vezes.

A iniciativa faz parte da mobilização promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e visa facilitar o acesso da população a acordos financeiros vantajosos, evitando transtornos futuros para os contribuintes. O atendimento conta com orientação jurídica e negociação na hora.

Documentação

Para participar, o interessado deve comparecer ao local munido de um documento oficial com foto e o número do débito ou da inscrição imobiliária, no caso de pendências de IPTU.

Veja também