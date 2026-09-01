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Economia Jaboatão realiza mutirão para negociação de débitos municipais com até 90% de desconto Ação do REFIS 2026 atende contribuintes até 4 de setembro com opções de quitação à vista ou parcelamento

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes realiza, até a próxima sexta-feira (4 de setembro), a ação “Última Chamada – REFIS 2026” para a negociação e regularização de tributos municipais. O atendimento presencial ao público ocorre no Shopping Guararapes, no bairro de Piedade, das 9h às 19h.

Promovida pela Procuradoria Geral do Município (PGM) em parceria com a Secretaria Executiva da Receita (SEFAZ), a iniciativa é voltada para pessoas físicas e jurídicas. A estrutura foi montada para atender demandas relacionadas tanto a débitos em fase administrativa quanto a dívidas ajuizadas em ações de Execução Fiscal.

Entre os impostos que podem ser renegociados estão o IPTU, o ISS e a Taxa de Licença e Funcionamento (CIM), além de outros créditos tributários e não tributários. O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) prevê descontos de até 90% sobre juros e multas para pagamentos à vista, além da possibilidade de parcelamento dos débitos em até 48 meses.

A ação também conta com a presença do Procon Jaboatão, que disponibiliza equipes no local para prestar orientações e atendimento aos consumidores que buscarem o serviço.

Para a gestão do centro de compras, sediar o evento reforça o papel do espaço em oferecer serviços essenciais à população.

"Nosso objetivo é proporcionar um ambiente que vá além do varejo e que também possa facilitar o acesso da população a serviços relevantes. Receber o REFIS é uma forma de contribuir para que mais pessoas regularizem sua situação com comodidade e segurança", destacou o superintendente Phyllype Pires.

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