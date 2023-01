Jaboatão terá mais uma unidade do Novo Atacarejo; cerca de 300 vagas de emprego direto serão geradas

A- A+

A cidade do Jaboatão dos Guararapes, localizada na Região Metropolitana do Recife, terá nova unidade do supermercado Novo Atacarejo. A nova loja será instalada no bairro de Santo Aleixo, próximo à BR-232. As obras terão início na segunda-feira (9) e estão previstas para serem concluídas ainda neste primeiro semestre de 2023.

A instalação da nova loja gerará cerca de 300 vagas de emprego direto, que serão criadas por meio da Agência do Trabalho municipal, para que seja priorizada a mão de obra local.

A seleção para essas vagas começará num prazo de 60 dias. Além disso, estima-se que cerca de 1.500 vagas de emprego indireto serão geradas quando a unidade começar a funcionar.

O anúcio do empreendimento foi feito nesta quarta-feira (4), durante reunião entre o prefeito do município, Mano Medeiros, e o CEO do Novo Atacarejo, Daniel Costa. Essa será a segunda unidade do Novo Atacarejo no município, a primeira foi aberta em setembro de 2022.

Em nota, o responsável pela empresa, Daniel Costa, explicou que a meta é construir cinco unidades em Jaboatão, e que, para isso, novos espaços estão sendo procurados.

O prefeito Mano Medeiros também falou sobre a importância do empreedimento para a região: “Nosso município é um atrativo para grandes investimentos, não só por estar situado numa área privilegiada, mas por ter a segunda maior população do Estado. O Novo Atacarejo identifica em Jaboatão uma oportunidade de expansão, tanto que prevê construir cinco lojas e já iniciará a obra da segunda unidade, na próxima segunda-feira. Além disso, tivemos a garantia de que será priorizada a mão de obra local e colocamos a Agência do Trabalhador à disposição para fazer a seleção dos profissionais”, ressaltou.

