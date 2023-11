A- A+

ECONOMIA Jack Ma reaparece em startup na China: veja no que o bilionário cofundador do Alibaba investe agora Afastado dos holofotes após a repressão do governo chinês à expansão dos negócios privados de tecnologia, empresário tem sido alvo de especulações sobre sua atividade atual

O bilionário chinês Jack Ma gerou especulações sobre seus novos empreendimentos depois de investir em uma startup para processar e vender produtos agrícolas, em seu último negócio desde que saiu dos holofotes no auge do enquadramento promovido pelo governo chinês nos grandes grupos de tecnologia do país.

O cofundador do Grupo Alibaba criou na semana passada o “Hangzhou Ma’s Kitchen Food”, com um capital inicial de 10 milhões de yuans (algo em torno de US$ 1,4 milhão ou R$ 6,7 milhões), de acordo com informações de registros públicos sobre empresas na China. A empresa parece ser dedicada à venda de comida “pré-embalada”, importações e exportações e “produtos agrícolas comestíveis”, segundo a CNN.

Alguns outros poucos detalhes têm aparecido sobre seu último negócio. Altos executivos de sua fundação estão ocupando cargos na recém-criada empresa, de acordo com o South China Morning Post. O Alibaba e a fundação dele não quiseram dar mais informações.

O que Ma tem feito tem sido um tema de intensa discussão desde 2020, quando ele saiu de cena depois de o governo chinês reprimir os planos de suas empresas gêmeas Alibaba e Ant Group, parte de uma estratégia para contar o poder do setor privado na república comunista.



Seus comentários sobre o modelo obsoleto do sistema financeiro da China desencadearam uma forte reação do governo e, desde então, ele tem sido pouco visto. Tem se dedicado a atividades agrícolas por meio de sua fundação. Ele aderiu a uma conhecida rede de outros empresários que passaram a trabalhar pelo desenvolvimento de áreas rurais atrasadas, um objetivo em comum com os interesses do governo chinês.

Em março, Ma visitou uma escola em Hagzhou em uma visita cuidadosamente preparada para dar um sinal de que ele estava começando a retomar suas atividades públicas. Ele principalmente focou em projetos de agricultura e educação, outra de suas paixões.

