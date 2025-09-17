A- A+

Negócios Jaden Smith, filho do ator Will Smith, assume diretoria artística da marca de calçados Louboutin Designer francês que dá nome à grife vai confiar direção da linha masculina ao rapper e ator norte-americano

O designer francês de calçados Christian Louboutin, conhecido por suas famosas solas vermelhas, nomeou o rapper e ator norte-americano Jaden Smith, filho de Will Smith, diretor artístico de sua linha masculina, informou à imprensa nesta quarta-feira.

— Uma manhã, enquanto nadava, pensei: ‘Por que não Jaden?’ — explicou o designer de 62 anos em entrevista ao jornal francês Le Figaro.

O criador, que pela primeira vez confia a direção dessa linha, conta com o artista de 27 anos para dar “mais envergadura e visibilidade” a uma atividade lançada em 2008, que hoje representa um quarto das receitas da marca, fundada em 1991.

— Me convence sua criatividade, mas também estou encantado de ter ao meu lado uma voz inteligente de uma geração diferente — acrescentou Louboutin.

— É uma das maiores honras da minha vida, e sinto muita pressão para estar à altura de tudo o que Christian conquistou para a grife, mas também por assumir um papel tão importante — admitiu Jaden Smith ao meio norte-americano WWD.

O filho de Will Smith e Jada Pinkett-Smith se tornou conhecido ainda muito jovem no cinema, com filmes como À procura da felicidade (2006) e Karatê Kid (2010), antes de se dedicar à música e à moda.

No mundo da moda, já havia se lançado com sua marca MSFTSrep e uma colaboração com a New Balance, mas nunca antes tinha dirigido uma linha completa em uma casa de luxo.

Sua primeira coleção será apresentada em janeiro de 2026, durante a Semana de Moda Masculina de Paris.

