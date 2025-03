Jaguar Type 00: quanto custa novo coupé responsável por paralisar Paris e viralizar web; veja vídeo

A- A+

Após a Jaguar, fabricante inglesa de veículos de alto padrão, apresentar projeto do Typer 00 Concept em dezembro do ano passado, em Miami, a marca viralizou ao desfilar com o modelo pelas ruas da capital francesa durante o Paris Fashion Week, no começo de março.



O sedã elétrico chama atenção pelo design inovador, mas só será comercializado em 2026, com preço inicial estipulado em 120 mil euros (cerca de R$ 744 mil na cotação atual).





O Typer 00 é o primeiro modelo apresentado pela Jaguar, após a mudança significativa no logotipo da marca, em novembro do ano passado. Após 90 anos do felino à frente dos seus modelos, a fabricante optou por uma nova identidade mais minimalista e futurista.

Apresentado no Miami Art Week, nos Estados Unidos, o coupé é entendido como uma virada de chave no conceito da Jaguar. Segundo os ingleses, o objetivo é sair da categoria premium e entrar de vez no espaço de automóveis de luxo. Assim, o coupé é um conceito que servirá de inspiração para um sedã elétrico que ganhará o mercado em 2026.

Segundo a marca, o nome Type é uma homenagem aos modelos E-Type e F-Type, esportivos que fizeram história enquanto estiveram em produção pela Jaguar. Além disso, os zeros significam que o modelo não terá emissão de carbono - reforçando uma busca por sustentabilidade.

Conheça o Jaguar Type OO Concept

O veículo não é disponível para venda, porque é um carro conceito. No entanto, a Jaguar afirma que ele é um automóvel elétrico que utiliza a plataforma JEA. Desse modo, ele consegue atingir os 770 km de autonomia no ciclo WTP. Fora isso, possui carregamento ultrarrápido, podendo recuperar aproximadamente 320 km em 15 minutos.

A inovação não está somente na eletricidade. O novo Type foge das linhas elegantes e suaves características da Jaguar. Sua dianteira possui traços mais retos, que ostenta faróis de LED e o novo logo minimalista da fabricante. Outro ponto de destaque é a ausência de vidro na parte traseira.

As rodas também são outro ponto para ficar de olho no modelo. Com 23 polegadas e pneus finos, elas trazem um aspecto de esportividade diferenciado. Junto a isso, um interior sem grandes detalhes e liso, mas equipado com duas telas grandes responsáveis por dar vida ao painel do Type.

Tudo isso em acabamento sofisticado, com tecidos de alto padrão e iluminação que dão um tom de nave espacial. Agora, após desfilar pelas ruas com uma unidade real, resta aguardar o que a montadora apresentará no próximo ano.

Veja também