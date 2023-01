Jamaica investiga empresa após milhões de dólares sumirem da conta de Usain Bolt

A- A+

As autoridades financeiras jamaicanas iniciaram uma investigação sobre uma empresa que detém investimentos do oito vezes medalhista de ouro olímpico Usain Bolt, após relatos de que ele pode ter perdido milhões em fraudes em grande escala. A Comissão de Serviços Financeiros da Jamaica (FSC) disse em um comunicado que colocou a Stocks and Securities Limited (SSL) em “supervisão reforçada” enquanto conduz uma investigação que tem a empresa como alvo.

O empresário de Bolt, Nugent Walker, disse ao jornal Jamaica Gleaner que o velocista aposentado, um dos maiores atletas de todos os tempos, tem investimentos na empresa há mais de uma década.

"Todas as medidas relevantes foram tomadas para chegar ao fundo disso", disse Walker ao jornal, apontando que o atleta notou discrepâncias em sua conta na quarta-feira. "Ele está nesta entidade há mais de 10 anos. Todo o seu portfólio está sendo revisto".

O jornal disse que milhões de dólares desapareceram da conta de Bolt. Procurado pela AFP, Walker não estava disponível para comentar o caso. A SSL não respondeu às ligações feitas para seu escritório nesta sexta-feira pela agência. A FSC disse estar “ciente de relatos de alegações de fraude em um de seus licenciados, Stocks and Securities Limited (SSL)”.

“A FSC emitiu Direções para SSL. Essas Diretrizes que foram despachadas para a empresa na quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, são uma ferramenta de supervisão para permitir que o FSC envolva uma entidade em um processo de supervisão aprimorada”, disse o órgão em comunicado.

A FSC disse, ainda, que o processo de supervisão permitiria que eles tivessem uma “visão completa da integridade das transações realizadas, incluindo a movimentação de fundos e títulos dentro e fora do SSL”.

“A FSC continuará simultaneamente suas investigações sobre questões relacionadas a SSL”, acrescentaram.

Bolt se aposentou do atletismo em 2017 após uma carreira estelar que, além de oito ouros olímpicos, incluiu 11 medalhas de ouro no Campeonato Mundial. O ex-atleta ganhou fama mundial nas Olimpíadas de Pequim em 2008, quando venceu os 100m e 200m rasos, estabelecendo novos recordes mundiais em ambas as corridas.

O jamaicano também venceu as duas provas nos Jogos de Londres 2012 e Rio 2016. O tempo de Bolt nos 100m, de 9,572s, estabelecido em Berlim em 2009, continua sendo o recorde mundial, e ele também mantém o tempo mais rápido nos 200m.

