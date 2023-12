A- A+

Evento Jantar do Ano reúne lideranças empresariais nesta quarta-feira (29) Evento promovido pelo Experience Club Nordeste se consolidou no calendário do Estado

Quatrocentos e cinquenta convidados ligados a mais de 200 empresas, integrantes do Experience Club Nordeste, participam na noite desta quarta-feira (29) do Jantar do Ano, que está em sua terceira edição.

"O Jantar do Ano se tornou o grande acontecimento social e empresarial em Pernambuco", ressalta André Farias, CEO do Experience Club Nordeste e que comanda o evento, no Instituto Ricardo Brennand, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, a partir das 19h30.

A convite do Fundo das Nações Unidas (Unicef) no Brasil, a presidente do conselho do Pacto Global da ONU, Rachel Maia, abre o evento. Considerada uma das maiores executivas do País, ela defende que o setor privado se envolva de forma efetiva nas questões ESG, sigla que em inglês significa Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança).

Também estarão no palco do Jantar do Ano Recife, os CEOs da Ambev, Jean Jereissati, e da Pepsico, Alex Carreteiro. Vão abordar boas práticas de diversidade e inclusão que suas companhias estão implementando. Eduardo Santos, da Hult EF, presidente da ONG Somos Mover, será o mediador do debate.

“Vamos trazer cases exitosos de empresas referenciais sobre os desafios de diversidade e inclusão nas companhias. Sabemos que é um tema necessário e atual na pauta empresarial”, explica André Farias.

A governadora em exercício, Priscila Krause, o prefeito do Recife, João Campos, e o secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho, são aguardados no evento.

A programação da noite termina com a apresentação de uma atração musical internacional vinda dos Estados Unidos, mas que ainda é surpresa.

O Experience Club Nordeste reúne 250 grupos empresariais. São acionistas ativos em todos os eventos e CEOs participativos, que trocam experiências, compartilham conhecimentos em eventos diversos que acontecem durante todo o ano.

