Evento

Jantar do Ano reúne líderes empresariais no Recife

Evento encerra a programação anual de encontros do Experience Club Nordeste, comandado por André Farias

Jantar do Ano reuniu três grandes CEOs do país - Foto: Paulo Almeida/Folha de Pernambuco

Promovido pelo Experience Club, o Jantar do Ano teve a 5ª edição realizada ontem, no Armazém Blu'Nelle, no Recife. O evento encerra a programação anual de encontros da entidade que promove a integração de executivos e empresários nacionais e do estado para compartilhar experiências de gestão de negócios. 

O jantar reuniu o presidente da fabricante chinesa de carros elétricos BYD Auto Brasil, Alexandre Baldy, o CEO da JHSF, Augusto Martins, e o presidente do Banco Bradesco, Marcelo Noronha. O responsável por mediar a conversa foi o conselheiro corporativo Eduardo Gouveia.

O CEO do Experience Club, André Farias, fez um discurso em tom de agradecimento, lembrando a trajetória de trabalho junto ao setor empresarial e produtivo de várias partes do país e marcas com influência global. 

“A ideia deste jantar é celebrar. Para a gente reunir aqui 350 pessoas que representam a economia de Pernambuco existe algo muito maior do que trabalho, força, coragem, resiliência. É muito maior do que qualquer articulação de qualquer pessoa que nos apoia e nos mentora”, declarou Farias. 

Na ocasião, os CEOs falaram sobre suas experiências em gestão dos negócios e informações sobre oportunidades e o futuro dos mercados diante das evoluções tecnológicas. O presidente da BYD, Alexandre Baldy, falou sobre o sucesso da marca no Brasil, especialmente no Nordeste, onde as vendas de veículos é superior à média nacional.

“O Nordeste acolheu a BYD de forma impressionante. Em capitais da região, somos o primeiro lugar na venda de varejo. Isso em menos de três anos. O segredo ainda é ter o melhor produto com uma boa comunicação. Quando se compra um produto que é o melhor, essa experiência vai permitir criar uma lealdade à marca”, explicou Baldy.

Tecnologia
Já o presidente do Banco Bradesco, Marcelo Noronha, destacou o esforço da instituição para estar sempre na vanguarda das atualizações tecnológicas que permitam ao cliente ter mais comodidade na gestão de finanças. 

“O Bradesco está inserido e conectado nesse movimento para entregar um banco cada vez mais competitivo. Queremos estar mais próximos dos nossos clientes, das nossas equipes e da sociedade com o uso intensivo de tecnologia para ganhar produtividade e eficiência”, enfatizou o executivo.

O presidente do conselho de administração da Rede Moura, Paulo Sales, participou de mais uma edição e destacou a importância do encontro no estímulo ao empreendedorismo. Ele fez questão de elogiar e parabenizar a iniciativa do anfitrião André Farias.

“Mais uma vez aqui na Experience Club, não poderia deixar de participar desses eventos que André proporciona para empresários pernambucanos, para a sociedade pernambucana. Eu acho que são momentos que aglutinam os empresários, os executivos. Sempre é muito bom. O Brasil precisa estimular o empreendedorismo e André faz isso muito bem”, destacou.

