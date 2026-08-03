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Internacional

Japão confirma intervenção conjunta com os EUA para dar suporte ao iene

Dólar americano sofreu uma forte desvalorização frente à moeda japonesa

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Japão confirma intervenção conjunta com os EUA para dar suporte ao ieneJapão confirma intervenção conjunta com os EUA para dar suporte ao iene - Foto: Canva/Reprodução

O Ministério das Finanças do Japão interveio no mercado de câmbio para comprar ienes na sexta-feira, 31, em coordenação com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, afirmou na segunda-feira, 3, a ministra Satsuki Katayama.

A ministra das Finanças do Japão disse que mantém comunicação estreita com o Tesouro americano e não hesitará em intervir novamente em conjunto no mercado cambial.

O dólar americano sofreu uma forte desvalorização frente ao iene japonês, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Katayama confirmaram a intervenção.

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O dólar era negociado acima de 163 ienes, o maior valor em 40 anos. Após a intervenção, a moeda caiu para abaixo de 160 ienes

Às 23h30 deste domingo, 2 (de Brasília), o dólar americano recuava para 156,49 ienes. O índice DXY - que mede a moeda americana ante pares rivais - caía 0,20%, a 99,710 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press

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