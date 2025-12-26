A- A+

NEGÓCIOS Japão fará auditoria sanitária para carne bovina brasileira em março de 2026 A auditoria será conduzida por técnicos do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão

O governo do Japão confirmou ao Ministério da Agricultura e Pecuária que realizará, em março de 2026, auditoria in loco para avaliação do sistema sanitário brasileiro da carne bovina, etapa considerada central no processo de abertura do mercado japonês ao produto nacional.



A confirmação foi feita ao Broadcast Agro pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua.

A auditoria será conduzida por técnicos do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão e terá como foco a avaliação de riscos do sistema sanitário brasileiro, sem inspeção em plantas frigoríficas específicas.





A missão integra o protocolo sanitário bilateral em negociação entre os dois países e ocorre após o reconhecimento do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação, condição exigida pelo Japão para avançar na habilitação de exportadores.

A expectativa do governo brasileiro é que a auditoria permita a conclusão das etapas técnicas do processo ao longo de 2026. O Japão é considerado um mercado estratégico para carnes de maior valor agregado e com elevado rigor sanitário.





