A- A+

NEGÓCIOS Japão suspende importações de frango de cidades em GO e MT após casos de gripe aviária Restrição ocorre após focos em aves de subsistência, mas exportações do país não devem sofrer impactos significativos

O governo do Japão suspendeu temporariamente a importação de carne de frango das cidades de Santo Antônio da Barra (GO) e Campinápolis (MT), após a confirmação de focos de gripe aviária em aves de subsistência — aquelas criadas em quintais.

A medida também inclui a interrupção da compra de ovos férteis e pintos de até um dia de vida — filhotes de galinha recém-nascidos, com até 24 horas de vida — oriundos de qualquer município dos dois estados.

A suspensão segue os critérios do acordo sanitário de regionalização firmado entre Brasil e Japão, que permite restringir as comprar apenas das áreas afetadas. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os embarques de carne de frango dos demais estados seguem normalmente.

Apesar da decisão japonesa, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) afirmou que a medida não deve impactar o fluxo das exportações. A produção comercial de frangos, segundo a entidade, continua livre da gripe aviária e segue os padrões de segurança mantidos.

Brasil vai se declarar livre de gripe aviária

O Brasil, inclusive, deve retomar o status de país livre da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em aves comerciais. A previsão é que o governo envie nesta quarta-feira uma declaração oficial à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) após o fim do prazo de 28 dias desde a desinfecção da granja em Montenegro (RS), onde foi registrado o primeiro e único caso da doença em uma criação comercial no país.

Durante esse período, o Mapa não identificou novos focos em granjas, e outras seis suspeitas foram investigadas e descartadas. Casos em aves silvestres e de subsistência seguem sendo monitorados, mas não interferem diretamente no comércio internacional de carne de frango.

Desde o episódio em Montenegro, mais de 60 mercados aplicaram algum tipo de restrição às exportações brasileiras, total ou parcial. A China e a União Europeia, por exemplo, suspenderam compras de todo o território nacional. Já países como Japão, Emirados Árabes e México limitaram o embargo a estados ou municípios específicos.

A crise impactou diretamente as exportações de carne de frango do Brasil. Em maio, houve queda de 12,9% no valor e de 14,4% no volume embarcado, segundo dados da balança comercial.

Com o fim do período de monitoramento e o novo comunicado à OMSA, o governo brasileiro espera negociar a reabertura gradual dos mercados. O Mapa reforça que o consumo e a exportação da carne de frango seguem seguros e que os protocolos sanitários foram rigorosamente seguidos para garantir a confiança internacional.

Veja também