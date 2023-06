A- A+

Exportação Japão suspende temporariamente importação de carne de frango do Espírito Santo Apesar do estado representar apenas 0,1% do total, esse tipo de ação pode prejudicar a imagem do produtor brasileiro no exterior

O Japão anunciou, na última quarta-feira (28), a suspensão temporária das importações de carne de frango do Espírito Santo. As autoridades japoneses afirmam ter tomado a medida após o surgimento de um caso de gripe aviária em uma criação de subsistência — ou seja, voltada para o consumo do produtor — no município de Serra.

Os japoneses não compram carne de frango ou de qualquer outra ave do Espírito Santo e o estado tem uma parcela de apenas 0,19% do total exportado pelo Brasil. Mas esse tipo de ação pode prejudicar a imagem do produto brasileiro no exterior.

A suspensão levou o governo brasileiro a pedir explicações do governo japonês. Segundo o Ministério da Agricultura, a confirmação do caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) no local não altera o status do Brasil na Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) "e não é o acordado no protocolo sanitário entre as partes". O órgão informou que aguarda uma resposta.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) divulgou uma nota lamentando a decisão do Japão. A entidade reforçou a afirmação do Ministério da Agricultura, de que a medida não está em linha com as orientações da OMSA. O organismo internacionalo indica suspensão de comércio apenas em casos registrados em produção comercial.

"Cabe lembrar que a avicultura industrial do Brasil segue sem qualquer registro da enfermidade", diz um trecho da nota, acrescentando que o caso foi verificado em uma ave de 'fundo de quintal'

A ABPA esclareceu que não há qualquer risco de transmissão da enfermidade por meio do consumo de produtos. Essa informação, destacou a entidade, é respaldada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela OMSA e por todos os órgãos internacionais de saúde humana e animal.

