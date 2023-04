A- A+

Games Japonesa Sega pode anunciar compra do criador do Angry Birds por US$ 1 bilhão Se o acordo de compra da Rovio Entertainment se concretizar, empresa japonesa vai adquirirá a vasta biblioteca de títulos da empresa finlandesa

A Rovio Entertainment Oyj disse neste sábado que está em negociações sobre uma possível oferta de aquisição da Sega Sammy Holdings após uma revisão estratégica do criador do Angry Birds, com sede na Finlândia.

“Não há certeza de quando a possível oferta pública ocorreria ou se ocorreria, nem quanto aos termos”, disse Rovio em comunicado no sábado.

Anteriormente, pessoas a par do assunto disseram que a fabricante japonesa de videogames poderia anunciar um acordo para a Rovio na segunda-feira, dependendo do resultado das negociações.

A Rovio se recusou a comentar sobre uma avaliação estimada, mas, segundo o Wall Street Journal, a Sega estava se aproximando de um acordo de compra de US$ 1 bilhão.

Antes da declaração da Rovio, um porta-voz da Sega dissera que nenhuma “decisão final” foi tomada sobre qualquer oferta e que a empresa continua explorando a melhor forma de “aumentar seu valor corporativo”.

No dia 6 de fevereiro, a Rovio anunciou que estava iniciando uma revisão estratégica e havia entrado em discussões não vinculativas com partes, incluindo a Playtika Holding, que se ofereceu para adquiri-la por € 9,05 a ação.

No entanto, no dia 22 de março, a Rovio disse que encerrou as negociações com a Playtika, com sede em Israel, levando suas ações à maior queda desde agosto.

Se o acordo de compra da Rovio se concretizar, a Sega adquirirá a vasta biblioteca de títulos Angry Birds da empresa finlandesa. O estúdio também é responsável por outros IPs menos conhecidos, como Darkfire Heroes, Small Town Murders e Sugar Blast.

As ações da Rovio acumulam alta de 28% este ano. Elas subiram 1,1% para € 7,78 na sexta-feira em Helsinque, dando à empresa um valor de mercado de € 645 milhões (US$ 709 milhões).

Impulsionada por fortes lucros e previsões, a Sega subiu 33% este ano, elevando seu valor de mercado para 642 bilhões de ienes (US$ 4,8 bilhões).

