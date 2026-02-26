A- A+

Negócios Jardim América desbanca Leblon em ranking de bairro com aluguel mais caro entre as capitais Bairro da Zona Oeste paulista saiu da 13ª para primeira posição em um ano, segundo levantamento do QuintoAndar

O bairro Jardim América, localizado na Zona Oeste de São Paulo, desbancou o Leblon, na Zona Sul carioca, e agora ocupa o primeiro lugar do ranking dos bairros com os aluguéis mais caros entre as principais capitais do país, segundo levantamento realizado pelo QuintoAndar com base nos imóveis negociados pela plataforma.

O bairro paulista registrou uma valorização de 77,11% em um ano, saltando da 13ª para primeira posição entre os aluguéis mais caros. Segundo a empresa, em janeiro de 2025 o valor médio do metro quadrado para locação no Jardim América era de R$ 78,5. Em janeiro deste ano, era preciso desembolsar R$ 139 por m².

Já no Leblon o metro quadrado custava R$ 109,5 em janeiro de 2025 e, hoje, sai por R$ 117,20 por m².

Para o gerente de Dados do Grupo QuintoAndar, Thiago Reis, a expressiva valorização do bairro pode ser atribuída a uma série de fatores que atrai um público com alto poder aquisitivo e mantêm a demanda aquecida.

"No último ano, um estoque de imóveis com grande metragem e padrão de luxo foi colocado à disposição no mercado imobiliário, puxando o preço médio da região para cima. Além disso, a localização privilegiada, próxima à Avenida Paulista, Avenida Rebouças e Avenida Brasil, reforça a atratividade do bairro. O Jardim América alia localização privilegiada a uma infraestrutura completa e imóveis de alto padrão", explicou em nota.

O ranking considera bairros de seis capitais: Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curutiba, Porto Alegre e Brasília. Entre as dez primeiras posições, apenas Leblon e Ipanema são da capital fluminense.

Segundo o QuintoAndar, a predominância dos bairros paulistas está relacionada à busca por um estilo de vida que reúne alta gastronomia, proximidade com centros financeiros e infraestrutura de lazer.

"Quem procura um imóvel nesses bairros quer conveniência, sofisticação e exclusividade", afirma Flávia Mussalem, diretora de Marketing do QuintoAndar.

Veja os 10 bairros com os aluguéis mais caros por m² de São Paulo e Rio de Janeiro:

Preço dos alugueis por m²:

Jardim América (SP) R$ 139,1 Leblon (RJ) R$ 117,2 Vila Olímpia (SP) R$ 113 Brooklin (SP) R$ 104,6 Ipanema (RJ) R$ 102,6 Pinheiros (SP) R$ 100,7 Jardim Europa (SP) R$ 98,9 Vila Nova Conceição (SP) R$ 96,4 Chácara Santo Antonio (SP) R$ 91,2 Campo Belo (SP) R$ 91,1

Fonte: QuintoAndar

