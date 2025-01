A- A+

PARTICIPAÇÃO JBS adquire 50% do controle da Mantiqueira Brasil e entra no mercado de ovos O controle será dividido igualmente entre a JBS e o fundador da Mantiqueira, enquanto a participação da JBS no capital social será de 48,5%

A JBS anunciou nesta segunda-feira, 27, a aquisição de 50% do controle da Mantiqueira Brasil, considerada a maior produtora de ovos da América do Sul e a décima maior do mundo.

O movimento marca a entrada da companhia no segmento de ovos, ampliando sua diversificada plataforma global de proteínas, que já inclui bovinos, frangos, suínos, aquacultura e proteínas alternativas (plant-based e cultivada) em cinco continentes.

"Esse investimento está alinhado com a nossa estratégia de longo prazo, que prevê a diversificação do portfólio com a entrada em novos segmentos de proteína e o investimento em negócios de marca com valor agregado", destacou o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A JBS não revelou os detalhes financeiros do negócio, mas relatou que o "enterprise value" da Mantiqueira - valor total da empresa, considerando suas dívidas e caixa - foi avaliado em R$ 1,9 bilhão.

O controle será dividido igualmente entre a JBS e o fundador da Mantiqueira, Leandro Pinto, enquanto a participação da JBS no capital social será de 48,5%.

Com uma produção anual de 4 bilhões de ovos e capacidade instalada para 22 milhões de galinhas de postura, a Mantiqueira Brasil opera em seis Estados brasileiros e emprega 3 mil pessoas

Além disso, possui marcas consolidadas no mercado, como Happy Eggs, de galinhas livres, e Fazenda da Toca, referência em ovos orgânicos.

Para Leandro Pinto, a parceria com a JBS reforça a estratégia de expansão global da Mantiqueira.

"Com a vinda da JBS, teremos mais acesso às oportunidades dos mercados, além de obtermos o conhecimento necessário para nos tornarmos um competidor relevante fora do País", afirmou o executivo em nota.

Na visão da JBS, o setor de ovos oferece uma oportunidade estratégica. "O consumo de ovos no mundo tem apresentado crescimento consistente. É uma proteína acessível, versátil e saudável, que reforça nosso propósito de alimentar o mundo", acrescentou Tomazoni. "É uma categoria versátil, com o ovo sendo tanto um ingrediente quanto um produto final", conclui o CEO global da empresa.

