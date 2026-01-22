A- A+

Negócios JBS anuncia expansão de operações na Arábia Saudita, com investimentos de US$ 85 milhões Empresa pretende duplicar a produção de fábrica da Seara recém inaugurada em Jedá, na tentativa de posicionar o país como um centro global de exportação halal

A gigante de carnes JBS está expandindo suas operações na Arábia Saudita e pretende duplicar a produção de sua fábrica recém inaugurada na cidade de Jedá. A iniciativa faz parte de um investimento de US$ 85 milhões da empresa no país, que abrange também as operações da companhia na cidade de Dammam.

A JBS atua na Arábia Saudita por meio da Seara, responsável pela produção, distribuição e comercialização de alimentos para os segmentos locais de varejo, food service e atacado.

Segundo a empresa, o objetivo com a expansão é transformar o país em um polo estratégico de produção e exportação de alimentos halal — aqueles permitidos pela lei islâmica, preparados segundo regras religiosas específicas —, voltados ao abastecimento do Oriente Médio, do Sudeste Asiático e de outros mercados internacionais.

"A Arábia Saudita é um mercado de crescimento prioritário para a Seara, e essa expansão reflete nosso compromisso de longo prazo com o país e com a região Mena (Oriente Médio e Norte da África) em geral", afirmou Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.

A companhia anunciou ainda que, como parte da expansão, pretende lançar uma linha de frangos inteiros e outros cortes de aves na Arábia Saudita em parceria com a Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment (Entaj).

A nova fábrica já opera desde 2025 e exporta para outros países da região, como Kuwait, Omã e Emirados Árabes. A expectativa é duplicar sua produção ainda em 2026, com uma geração de 500 empregos diretos, o que levaria o quadro total da JBS na Arábia Saudita para cerca de 950 colaboradores.

A JBS atua no país há mais de 30 anos com a exportação de aves dentro dos requisitos para alimentos halal e se divide entre a fábrica de Dammam — que produz carne bovina, linguiças e salsicha de frango, mortadela e peito de aves — e o complexo em Jeddah, que expande o portfólio em categorias de produtos de frango.

