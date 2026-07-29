JBS assina acordo com Highland Foods para expandir presença na Coreia do Sul

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A JBS assinou um memorando de entendimento com a sul-coreana Highland Foods para ampliar sua presença na Coreia do Sul e em outros mercados, em um dos principais acordos firmados durante o Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, realizado em São Paulo, informou a ApexBrasil em nota.

A parceria prevê cooperação comercial de longo prazo, desenvolvimento de novos negócios e iniciativas de inovação, em um momento em que Brasil e Coreia do Sul buscam aprofundar as relações econômicas e diversificar o comércio bilateral.



Segundo a Apex, o acordo entre JBS e Highland Foods tem como objetivo "fortalecer a cooperação comercial de longo prazo, ampliar as oportunidades de mercado, promover a inovação e ampliar a presença de produtos da JBS na Coreia do Sul e em outros mercados".

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O memorando foi um dos seis assinados durante o evento, que reuniu o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, e executivos de grandes empresas dos dois países. Representando a JBS, participou o executivo Jerry O'Callaghan, ao lado de lideranças de companhias como Embraer, Suzano, Ambev e MBRF.



Para a Apex, a Coreia do Sul é considerada estratégica para a expansão das exportações brasileiras. Embora a corrente de comércio entre os dois países alcance cerca de US$ 11 bilhões, o Brasil responde por apenas 1% das importações sul-coreanas, porcentual visto como indicativo de amplo potencial de crescimento.



O agronegócio aparece entre as principais frentes dessa aproximação. O Brasil já fornece cerca de 80% do frango importado pela Coreia do Sul e lidera as vendas de café ao país asiático. Além disso, seguem em negociação a abertura do mercado sul-coreano para carne bovina brasileira, atualmente abastecido principalmente por Estados Unidos e Austrália, além de frutas como uva, melão e limão.



Além da parceria da JBS, o fórum resultou na assinatura de acordos entre Apex e Kotra para promoção comercial e investimentos, Embrapii e Kiat para pesquisa e inovação, Finep e Kiat para cooperação tecnológica, Eurofarma e SK Biopharmaceuticals na área de saúde, e Embraer e Korea Aerospace Industries (KAI) para ampliar a colaboração no setor aeroespacial. O memorando foi um dos seis assinados durante o evento, que reuniu o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, e executivos de grandes empresas dos dois países. Representando a JBS, participou o executivo Jerry O'Callaghan, ao lado de lideranças de companhias como Embraer, Suzano, Ambev e MBRF.Para a Apex, a Coreia do Sul é considerada estratégica para a expansão das exportações brasileiras. Embora a corrente de comércio entre os dois países alcance cerca de US$ 11 bilhões, o Brasil responde por apenas 1% das importações sul-coreanas, porcentual visto como indicativo de amplo potencial de crescimento.O agronegócio aparece entre as principais frentes dessa aproximação. O Brasil já fornece cerca de 80% do frango importado pela Coreia do Sul e lidera as vendas de café ao país asiático. Além disso, seguem em negociação a abertura do mercado sul-coreano para carne bovina brasileira, atualmente abastecido principalmente por Estados Unidos e Austrália, além de frutas como uva, melão e limão.Além da parceria da JBS, o fórum resultou na assinatura de acordos entre Apex e Kotra para promoção comercial e investimentos, Embrapii e Kiat para pesquisa e inovação, Finep e Kiat para cooperação tecnológica, Eurofarma e SK Biopharmaceuticals na área de saúde, e Embraer e Korea Aerospace Industries (KAI) para ampliar a colaboração no setor aeroespacial.

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