JBS cria empresa própria para substituir terceirizada que usava trabalho infantil nos EUA

Após ser acusada de contratar empresa terceirizada que usava trabalho infantil na prestação de serviços de limpeza, a JBS USA, braço da gigante de proteína animal nos EUA, decidiu criar uma subsidiária para substituir o antigo prestador de serviço. A JBS Sanitation vai atuar na área de segurança alimentar e higienização de fábricas.

A nova empresa vai prestar serviço inicialmente em 10 unidades que eram atendidas pela companhia americana acusada de usar trabalho infantil. E tem previsão de implementar os serviços em outras fábricas, caso os prestadores de serviços terceirizados não atendam os padrões de auditoria e conformidade da JBS USA.

A denúncia de uso de trabalho escravo foi publicada pelo New York Times em março. Segundo a reportagem, a Packers Sanitation Services pagou multa de US$ 1,5 milhão após uma investigação conduzida pelo Departamento de Trabalho revelar que crianças de 13 a 17 anos trabalharam em turnos noturnos em 13 fábricas de processamento de carnes de diversas empresas em oito estados, principalmente no Sul e no Centro-Oeste dos EUA.

A JBS rescindiu contratos com a empresa em várias instalações, incluindo os locais citados na denúncia do Departamento do Trabalho. Esses locais incluem Grand Island, Nebraska; Worthington, Minnesota; e Greeley, Colorado.

“À luz das alegações preocupantes que ocorreram no setor, a JBS USA tomou a decisão de criar uma empresa que possa fornecer os mais altos níveis de segurança alimentar e garantia de qualidade, ao mesmo tempo em que adota os mesmos altos padrões de conformidade que adotamos na contratação de nossa própria força de trabalho da JBS USA", disse em nota o CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho.

A JBS USA e a Pilgrim's, também do grupo JBS, continuarão a utilizar os serviços terceirizados de limpeza nas unidades, somente se eles puderem atender aos mesmos padrões de verificação de condições de trabalho da JBS USA e puderem verificar a conformidade por meio de um auditor terceirizado aprovado pela JBS.

