JBS dá mais um passo para ter ações em Nova York

Na véspera de divulgar os resultados financeiros do quarto trimestre e de 2024 fechado, a produtora de alimentos JBS anunciou nesta segunda-feira mais um passo do plano de negociar suas ações ao mesmo tempo nas bolsas de Nova York e de São Paulo, a B3, estratégia conhecida como “dupla listagem”.

A ideia é conseguir melhor acesso ao mercado americano, onde é possível levantar recursos em dólar com menores custos para fazer ofertas de ações ou títulos de dívida.

A companhia informou nesta segunda-feira que fez o pedido formal à Comissão de Valores Mobiliários (CVM, órgão regulador do mercado) e à B3 para se tornar “emissor estrangeiro”, ou seja, oferecer na bolsa brasileira os BDRs, títulos que representam as ações de uma empresa do exterior.

Conforme o plano, as ações da holding da JBS serão negociadas em Nova York, espelhadas na B3 pelos BDRs.

O plano de dupla listagem foi em julho de 2023, mas deu um salto na semana passada.

Na última segunda-feira, dia 17, a JBS anunciou que seu acionista controlador, a J&F, holding da família Batista, firmou acordo com a BNDESPar, a empresa de participações do banco de fomento, para destravar a aprovação da proposta em assembleia de acionistas, como antecipou a coluna Capital.

O mercado recebeu bem o avanço. Na terça-feira passada, dia 18, as ações da JBS saltaram 18%.

Nesta segunda-feira, as ações da companhia estão em baixa de 2%, mas, no acumulado desde o anúncio do acordo com o BNDES, registram alta de 25%.

Margens apertadas mundo afora

Em relatório sobre a expectativa sobre os resultados operacionais e financeiros do quarto trimestre de 2024, analistas da corretora Genial Investimentos ressaltam que os negócios da JBS enfrentam condições adversas no mundo todo, com uma série de fatores que impactam negativamente suas margens de lucro.

Por isso, segundo os analistas, a possibilidade de finalmente aprovar o plano de negociar suas ações diretamente em Nova York é o único motivo por trás da alta recente das ações, mas o relatório chamou a atenção para o longo caminho a percorrer.

“A data limite divulgada pela JBS em fato relevante foi 31 de dezembro de 2026 para execução do acordo entre BNDESpar e J&F”, diz um trecho do relatório da Genial Investimentos. A questão, para os analistas, é que dificilmente os investidores manterão suas apostas na valorização das ações da JBS por tanto tempo.

“Se a dupla listagem (NYSE com ações primárias e B3 com BDRs) se tornar viável e oficial em um prazo de ~6M, as ações podem subir mais ainda do que já subiram (e já estão próximas da máxima histórica)”, escrevem os analistas da Genial.

“Se a dupla listagem não ocorrer dentro de ~6M, os drivers de valor não sustentariam um valuation que se esticou de forma tão imponente (+28% em apenas 4 dias), uma vez que os fundamentos operacionais, de certa forma, vão enfraquecer em 2025.”

