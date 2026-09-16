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Parceria JBS e Viva unem negócios de couro em nova empresa Antes da conclusão da operação, serão realizadas reorganizações societárias para concentrar os ativos que farão parte da nova empresa, segundo o comunicado

JBS e Viva Holding assinaram acordo, na terça-feira, 15, para unir seus negócios de produção, processamento e comercialização de couros em uma nova empresa, a JBS Viva, disse a JBS em comunicado. A operação, anunciada originalmente em novembro do ano passado, ainda depende do cumprimento de condições previstas no acordo e, portanto, não há uma data definida para sua conclusão, afirmou a JBS.

Após o fechamento, JBS e Viva Holding terão, cada uma, 50% da JBS Viva.

Antes da conclusão da operação, serão realizadas reorganizações societárias para concentrar os ativos que farão parte da nova empresa, segundo o comunicado. A JBS transferirá seus ativos de couros para a JBS Couros, que posteriormente será incorporada à JBS Viva.

Do lado da Viva, os ativos e atividades que não fazem parte da transação serão separados.

A nova companhia terá governança dividida igualmente entre os dois grupos, com um Conselho de Administração de até seis integrantes - três indicados pela JBS e três pela Viva.

A transação reunirá os ativos da JBS relacionados à produção de couros no Brasil e em determinadas subsidiárias no exterior, além dos negócios da Viva ligados à produção de couros e à fabricação e comercialização de produtos químicos utilizados no processamento desse material.

Alguns ativos ficarão fora da operação, entre eles os negócios de colágeno e gelatina das duas empresas, a operação de couros da JBS em Cactus, no Texas, e os ativos da divisão de couros da JBS localizados na Alemanha, no Uruguai e no México.

O acordo também prevê contratos de fornecimento entre a JBS e a JBS Viva. A JBS fornecerá à nova empresa couro cru produzido por seus frigoríficos no Brasil.

Em contrapartida, a JBS Viva venderá à JBS aparas e raspas geradas durante o processamento desse couro, que serão destinadas à produção de gelatina, colágeno e produtos relacionados.

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