A- A+

Negócios JBS faz proposta por maior empresa avícola do Oriente Médio, diz agência Brasileira abre disputa com saudita Almarai para comprar Alwatania

A gigante brasileira JBS, maior processadora de carnes do mundo e dona de marcas como Seara e Friboi, e a empresa saudita Almarai estão entre as companhias que disputam a compra da Alwatania, a maior produtora de frango do Oriente Médio, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

As duas empresas apresentaram propostas não vinculantes separadas para a aquisição total da Alwatania, disseram as fontes, que pediram anonimato por discutirem informações privadas.

A empresa saudita Tanmiah Food e um consórcio liderado pela empresa ucraniana de tecnologia agrícola MHP também fizeram ofertas separadas, de acordo com as mesmas fontes.

A Alwatania, sediada na Arábia Saudita, vem explorando uma possível venda desde o fim do ano passado, em uma transação que pode chegar a 2 bilhões de riais (US$ 533 milhões), segundo a Bloomberg.

As negociações ainda estão em andamento e os interessados podem desistir, assim como a Alwatania pode decidir não prosseguir com a venda, afirmaram as fontes.

A BSF Capital está atuando como consultora para um possível acordo. Representantes da Alwatania, Almarai, Tanmiah e BSF Capital não responderam imediatamente aos pedidos de comentário. A JBS e a MHP se recusaram a comentar.

Qualquer acordo aconteceria em um momento em que a indústria de alimentos da Arábia Saudita recebe um impulso do megaprograma de reforma econômica do príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman.

A segurança alimentar é um pilar central desse esforço, com o reino buscando atender à demanda interna e reduzir a dependência de importações.

O governo destinou pelo menos US$ 4,5 bilhões em investimentos para aumentar a produção local de aves e tem adquirido participações em empresas globais para fortalecer suas ambições de segurança alimentar.

A empresa estatal saudita de comércio de alimentos, conhecida como Salic, recentemente fechou um acordo para assumir o controle da unidade agroindustrial do grupo de Singapura Olam.

A Salic também é acionista da empresa ucraniana MHP e da exportadora brasileira de frango BRF, que atualmente está expandindo suas operações no reino. A Almarai também está ampliando seus negócios no país.

A busca por garantir o suprimento de alimentos ganhou ainda mais importância para a Arábia Saudita após a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia, que desorganizaram as cadeias de abastecimento e levaram os preços a níveis recordes.

A produção local de carne de frango agora supera um milhão de toneladas, representando uma taxa de autossuficiência de 72%, segundo o Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura.

A Alwatania foi fundada em 1977 por Sulaiman Al Rajhi, que também estabeleceu o Al Rajhi Bank junto com seu irmão.

O Al Rajhi Bank é o maior banco do reino em valor de mercado e um dos maiores bancos islâmicos do mundo.

A família Al Rajhi está entre as mais ricas da Arábia Saudita fora da realeza.

A empresa processa mais de um milhão de aves e 1,5 milhão de ovos por dia, segundo seu site.

Em comparação, a maior produtora de aves do mundo, a JBS, processa 4,4 bilhões de frangos por ano.

Veja também