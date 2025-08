A- A+

CONTRATAÇÕES JBS fecha parceria com governo federal para contratar beneficiários do Bolsa Família Em nota, a empresa explicou que o convênio terá duração de dois anos e tem como foco promover a inclusão socioeconômica de famílias de baixa renda

A JBS assinou na quinta-feira, 31, um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para facilitar a contratação de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), base de dados que dá acesso a programas como o Bolsa Família.

Em nota, a empresa explicou que o convênio terá duração de dois anos e tem como foco promover a inclusão socioeconômica de famílias de baixa renda.

A cerimônia de assinatura foi realizada na sede da JBS, em São Paulo, com a presença do ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, do conselheiro da JBS Wesley Batista e do CEO global da companhia, Gilberto Tomazoni. Com 158 mil colaboradores no País e unidades em mais de cem municípios, a JBS é uma das maiores empregadoras do Brasil.

A partir do convênio, os inscritos no CadÚnico poderão participar dos processos seletivos da companhia com o apoio da rede de assistência social, explicou a empresa em nota. O acesso às informações será feito de forma impessoal e mediante consentimento dos candidatos.

A JBS ficará responsável pelas seleções e informará ao ministério os dados dos contratados para que valide a elegibilidade dos trabalhadores no sistema.

Durante o evento, o ministro Wellington Dias destacou a importância de integrar políticas sociais à economia. "Não dá para tratar a fome separadamente da pobreza e nem os dois separados da economia. É preciso integrar o social, o ambiental e o econômico para vermos a mudança acontecer", afirmou.



