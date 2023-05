JBS fica mais perto de emitir ações nos Estados Unidos, após se livrar de pendências

A- A+

A multinacional brasileira JBS, maior fornecedora de carne do mundo, deu um passo importante para cumprir sua ambição de uma década de listar ações nos Estados Unidos. A empresa já tem a maior parte do seu faturamento no exterior, particularmente no mercado americano.

O pedido para registro de ofertas de ações junto à SEC, o órgão regulador do mercado de capitais americano, anunciado na sexta-feira, significa que a empresa com sede em São Paulo atingiu os requisitos de governança para listar ativos no país.

Nos últimos anos, a JBS tomou medidas para eliminar os obstáculos que impediam sua listagem nos EUA, incluindo a assinatura de um acordo com o Departamento de Justiça por sua controladora devido a episódios de corrupção no Brasil e um acordo separado com a SEC sobre infrações contábeis. Isso abre caminho para os bancos de Wall Street subscreverem qualquer oferta da JBS.

-- Listar os títulos na SEC é um passo mais próximo de uma listagem de ações nos EUA, o que aumentaria a liquidez dos instrumentos da JBS e a governança corporativa -- disse Josseline Jenssen, analista de crédito da Lucror Analytics, em nota aos clientes.

Assim que o pedido de registro de títulos entrar em vigor, a JBS se tornará uma empresa obrigada a divulgar informações nos EUA e estará sujeita às exigências de divulgação de informações previstas na US Securities Exchange Act.

