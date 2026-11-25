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negócios JBS mira Sudeste Asiático e aponta diversificação global como amortecedor contra tarifas e cotas Maior processadora de proteína do mundo também busca expansão com produtos de maior valor agregado

Em meio à transição na liderança da JBS, em que Wesley Batista Filho assumirá o cargo de CEO Global em sucessão a Gilberto Tomazoni, em janeiro, a companhia projeta uma nova fase de crescimento com expansão geográfica pelo Sudeste Asiático, além de ampliar a oferta de alimentos preparados, produtos de maior valor agregado e colágeno.

Wesley, que é filho do empresário Wesley Batista (sócio da holding J&F e ex-CEO da JBS) e sobrinho de Joesley Batista afirmou que a empresa quer também replicar em outras geografias modelos de negócios que tiveram sucesso no Brasil.

Em encontro com jornalistas nesta quarta-feira, o futuro CEO da maior processadora de proteínas do mundo disse que pretende fortalecer as linhas de negócios já existentes e expandir em novas vertentes de proteínas, como ovos, pescados (com operações na Austrália) e produtos preparados.

— Onde tiver proteína, vocês podem esperar que a JBS vai estar por lá e vai estar tentando desenvolver o mercado e desafiar o mercado e fazer coisa nova afirmou — disse.

O Sudeste Asiático, mercado que reúne cerca de 750 milhões de pessoas, é apontado como uma das principais fronteiras de crescimento da companhia. A estratégia de entrada na região terá como plataforma operacional a estrutura da JBS na Austrália (sua terceira maior geografia mundial).

Para viabilizar a expansão, a JBS estruturou uma joint venture com o Danantara, fundo soberano da Indonésia (maior país de população muçulmana do mundo).

A JBS firmou uma joint venture com a Danantara Investment Management (braço de investimentos do fundo soberano da Indonésia), que fará um aporte de US$ 2,5 bilhões (sendo US$ 800 milhões no fechamento e o restante em até três anos) por uma fatia de 25% na nova empresa.

Além da Indonésia, a empresa projeta atuação em países como Malásia, Vietnã e Filipinas. Entre os produtos prioritários para a região estão aves e mercado halal, atendendo às normas islâmicas na Indonésia e Malásia.

Nos Estados Unidos, mercado onde está 50% da companhia, a JBS avança com a marca Just Bare, de produtos de frango, da subsidiária Pilgrim’s. Wesley Batista disse que a marca saiu de participação praticamente nula para cerca de 13% do mercado em aproximadamente três anos, em um mercado consolidado de empanados de frango.

Paralelamente às proteínas tradicionais, a JBS acelera o desenvolvimento do que classifica como "uma outra JBS dentro da JBS": a transformação de subprodutos em artigos funcionais, bioativos e suplementos alimentares (como peptídeos e colágeno)

— É um negócio que vai ter um grande futuro e uma forma de agregar valor dentro da JBS — afirmou Batista Filho.

Para ele, envelhecimento da população e a maior atenção à saúde ampliam a relevância desse mercado, que a companhia considera uma frente estratégica. O executivo também observa que consumidor moderno migrou do para a nutrição de precisão, buscando alimentos bioativos e complementação nutricional no cotidiano.

— O uso da biotecnologia permite elevar o valor agregado de insumos que antes tinham menor valorização no mercado — disse.

Wesley Filho disse ainda que a JBS tem replicado aprendizados da Seara no Brasil em outras operações, como Austrália, Reino Unido e Oriente Médio. A estratégia busca desenvolver marcas locais, ampliando a participação de produtos preparados e de maior valor agregado.

Novas tarifas de Trump

Questionado sobre o anúncio de novas alíquotas tarifárias pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos, Wesley Batista Filho destacou que a diversificação geográfica em 20 países atua como um amortecedor (hedge) natural contra barreiras comerciais.

A carne brasileira ficou livre das novas tarifas de Trump, mas enfrenta as cotas impostas pela China e a suspensão das compras pela União Europeia.

—Quando um país impõe tarifas sobre outro, a operação da JBS instalada em um terceiro mercado competitivo captura a oportunidade comercial compensatória, mantendo o balanço global da companhia equilibrado — diz ele, citando por exemplo, que enquanto a União Europeia não compra frangos da operação brasileira, acaba comorando da JBS USA.

Para Wesley Filho, países como Brasil, Estados Unidos e Austrália possuem vocação natural e escala produtiva imbatíveis. Por excederem o consumo interno com custos competitivos, seus produtos mantêm demanda global contínua, mesmo neste novo cenário global de negócios.

O grupo consegue redirecionar fluxos comerciais de exportação a partir de suas diferentes bases fabris (Brasil, Austrália, EUA, entre outros), mitigando o impacto em qualquer unidade específica.

Diante de um comércio global fragmentado, o CEO Gilberto Tomazoni avalia que o multilateralismo enfrenta um momento de forte desafio, dando lugar a acordos bilaterais focados em segurança alimentar. Para Tomazoni, a busca dos países por autossuficiência alimentar tornou o abastecimento uma questão de Estado.

— Como poucas nações conseguem ser autossuficientes com eficiência de custos, a saída passa por parcerias diretas entre governos/fundos soberanos e empresas globais de proteína (como as parcerias firmadas pela JBS na Indonésia e em Omã), capazes de integrar cadeias produtivas e garantir o fornecimento contínuo a custos competitivos

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