NEGÓCIOS JBS recebe aval de acionistas para dupla listagem e vai negociar ações em Nova York Com a mudança, as ações da companhia deixarão de ser negociadas diretamente na Bolsa brasileira (B3)

A JBS, maior produtora de carnes do mundo, recebeu aval dos acionistas para seguir com a proposta de dupla listagem de ações, com negociações de papel na Bolsa de Nova York..A decisão foi confirmada nesta sexta-feira (23), em assembleia extraordinária.

Com a mudança, as ações da companhia deixarão de ser negociadas diretamente na Bolsa brasileira (B3). No lugar delas, os investidores passarão a deter BDRs — recibos que representam ações da nova holding do grupo, com sede na Holanda, a JBS N.V. Esses BDRs seguirão sendo negociados no Brasil, enquanto as ações de referência serão listadas na bolsa americana.

A estrutura permitirá que a JBS capte recursos em dólar com mais facilidade e ganhe visibilidade internacional. Em fato relevante, a companhia explicou que o processo será feito em etapas.

Primeiro, os acionistas da JBS receberão, para cada duas ações ordinárias que possuíam, um BDR lastreado em uma ação classe A da nova empresa. Depois, esses recibos passarão a ser negociados na B3 a partir de 9 de junho.

A proposta, segundo a companhia, não altera o valor econômico das participações dos atuais acionistas, que manterão o mesmo percentual de participação no novo veículo. Também está previsto o pagamento de dividendos de R$ 1 por ação, com base na posição acionária de 23 de maio, totalizando cerca de R$ 2,2 bilhões. O pagamento será feito a partir de 16 de junho.

A conclusão da operação ainda depende de aprovações regulatórias, como o registro da nova holding como empresa estrangeira na CVM e a autorização para negociação dos BDRs na B3, além da aceitação das ações da JBS N.V. pela Bolsa de Nova York. A previsão é que todas essas etapas estejam concluídas até meados de junho.

