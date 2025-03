JBS sobe 15% após acordo com BNDES para listagem nos EUA

A- A+

As ações da JBS lideram a ponta positiva do índice Ibovespa nesta terça, chegando a valorizar mais de 15% nos negócios desta terça-feira, enquanto o principal índice da B3 operava perto do zero. Com a valorização expressiva, a empresa ampliava seu valor de mercado em R$ 10,75 bilhões, alcançando avaliação de R$ 83,4 bi.

O movimento acontecia no dia seguinte ao frigorífico anunciar que o BNDES, através da BNDESPar (que detém 20,81% do frigorífico e é o maior acionista depois dos controladores) dará uma espécie de “seguro” de R$ 500 milhões da J&F caso a ação da JBS não atinja determinada valorização após a dupla listagem. A empresa deseja ter seu papel listado também na Bolsa de Nova York, e possui processo junto aos reguladores americanos para que isso ocorra.





Pela negociação, o braço de investimentos do banco de fomento não votará na assembleia que deve decidir pela dupla listagem. Com o não voto dos controladores e do BNDES, a dupla listagem será decidida agora por fundos que possuem 30,85% das ações, como antecipou a coluna Capital, do Globo.

Na visão do banco americano Citi, a avaliação e a liquidez serão questões-chaves desse processo, e que, diante do potencial de valorização, a empresa pode, inclusive, ser incorporada o S&P 500, o maior índice da Bolsa americana. A possível inclusão no índice poderia destravar uma enorme liquidez para a ação do frigorífico brasileiro.

Em relatório divulgado nesta terça, a analista do Citi Renata Cabral afirma que a empresa possui um desconto de aproximadamente 45% em relação à Tyson, empresa semelhante listada nos EUA. A JBS, ela afirma, poderia se aproveitar do investimento passivo realizado por fundos americanos que detém cerca de US$ 16 trilhões.

Já o Itaú aponta que, já que o acordo não envolve nenhum desembolso pela JBS, a empresa ficaria só com os benefícios potenciais da listagem nos EUA, como a redução nos custos de financiamento e da maior supervisão da SEC (A CVM americana), o que pode, na visão dos analistas Gustavo Troyano e Bruno Tomazetto, “melhorar a percepção de governança corporativa” da empresa.

Veja também