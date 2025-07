A- A+

Veículos Jeep anuncia recall de 120 mil carros nos EUA por defeito em encosto de cabeça Modelos 2023 e 2024 do Jeep Grand Cherokee são os afetados

A Stellantis, empresa controladora da Chrysler, anunciou o recall de 121.398 unidades do Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L, anos 2023 e 2024, devido a uma falha nos encostos de cabeça da segunda fileira. Segundo comunicado divulgado pela Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) nesta quarta-feira, os apoios de cabeça podem não travar corretamente na posição vertical, o que eleva o risco de ferimentos aos passageiros em determinadas situações de colisão.

— Um apoio de cabeça dobrado para a frente pode aumentar o risco de ferimentos aos ocupantes do assento em certos tipos de colisões — informa o aviso oficial, segundo o jornal americano CBS News.

Para corrigir o problema, os proprietários devem levar seus veículos a uma concessionária Jeep, onde os encostos da segunda fileira serão inspecionados e substituídos, se necessário, sem custo.

As cartas de notificação aos donos dos carros serão enviadas a partir de 5 de setembro. Em caso de dúvidas, os proprietários podem entrar em contato com a central de atendimento da FCA US/Stellantis North America pelo telefone 1-800-853-1403, informando o número do recall: 20C.

