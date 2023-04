Jeep comemora 1 milhão de unidades fabricadas em Goiana

A- A+

O Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE) chega a marca de 1 milhão de veículos da Jeep fabricados. No final do mês de março, o milionésimo SUV fabricado na fábrica foi o Jeep Commander, primeiro modelo de Jeep 100% desenvolvido no Brasil.

"Chegar ao número de 1 milhão de unidades da Jeep produzidas em oito anos demonstra o enorme sucesso dos modelos da marca no mercado brasileiro. Além do mais, esses veículos também são exportados para diversos países da América Latina, como Chile, Argentina, Colômbia e Uruguai.", diz Gustavo Carnevali, Gerente de Produto da Jeep.

No Polo Automotivo de Goiana são fabricados os Jeeps Renegade, Compass e Commander, entre outros modelos Stellantis, como o Fiat Toro. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informam que dos 14,3 milhões de veículos produzidos no Brasil entre os anos de 2015 e 2021, 7,3% são da fábrica de Goiana.

A inauguração do Polo pernambucano foi em 28 de abril de 2015, há quase oito anos. O primeiro veículo fabricado em Goiana foi o Jeep Renegade (que até hoje é um dos modelos mais procurados, além de ser o mais produzido da fábrica, com cerca de 538 mil unidades). O carro conquistou o prêmio de Carro do Ano 2016 da revista Autoesporte. O ano de 2016 trouxe consigo o lançamento da produção do Jeep Compass, com 420 mil unidades. Em 2021 a marca lançou o primeiro Jeep 100% desenvolvido no país, o Jeep Commander, que em dois anos teve 41 mil unidades produzidas.

Apesar da fábrica ser considerada nova, a produção da Jeep no Brasil vem desde os anos 1940, com a montagem de unidades CKDs no país, passando pela produção na fábrica da Willys Overland, em São Bernardo do Campo (SP), e também em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, nas décadas de 1950 e 1960.

Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE) possui capacidade de produção para 280 mil unidades por ano, emprega cerca de 14 mil pessoas (planta, fornecedores localizados e terceirizados), e exporta (por meio do Porto de Suape) mais de 123 mil unidades para países da América Latina. Na unidade, já foram produzidos mais de 1,3 milhão de carros. O Jeep Day é comemorado no dia 04 de abril (em referência a tração 4x4, símbolo da marca).

