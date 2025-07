Jeep Commander Overland 2.0 TD ainda vale a pena? Testamos o SUV antes da reestilização; confira

A- A+

Mesmo com a confirmação de uma reestilização do Jeep Commander para o fim de 2025, testamos a Jeep Commander Overland 2.0 TD. Logo nos primeiros quilômetros ao volante, a sensação é de que você está dirigindo um SUV feito para impressionar.

O porte do veículo de sete lugares é imponente, o acabamento interno é digno de um segmento premium e o conforto a bordo agrada, e muito.

Mas a pergunta que não quer calar: vale o investimento de cerca de R$ 300 mil por um modelo que tem atualização já confirmada para 2025?

Motor e desempenho: força de sobra

O Overland traz sob o capô o conhecido motor 2.0 Multijet II turbodiesel, que entrega 200 cv e 45,9 kgfm de torque. Pode parecer modesto se comparado a motores turbo a gasolina mais potentes, mas o segredo aqui está no torque em baixa rotação e na suavidade do conjunto.

Com o câmbio automático de nove marchas e tração 4x4 AWD, o Commander se mostra pronto tanto para o uso urbano quanto para encarar estrada de terra ou lama leve.

Jeep Commander Overland tem motor 2.0 Multijet II turbodiesel, que entrega 200 cv e 45,9 kgfm de torque. | Foto: Stellantis/Divulgação

Durante o test drive, ele se mostrou confortável e seguro, com retomadas honestas e aceleração suficiente para a proposta do carro. O consumo, como se espera de um bom diesel, é um destaque: média de 10,5 km/l na cidade e até 13 km/l na estrada, dependendo do estilo de condução.

Mas vale um aviso: o câmbio, apesar de eficiente, não é dos mais rápidos. Em retomadas mais agressivas, há um leve atraso entre o comando e a resposta, o que pode incomodar quem busca mais agilidade.

Design: sofisticação e elegância

Com DNA pernambucano, já que é fabricado no Polo Automotivo de Goiana, na Zona da Mata Norte do estado, visualmente o Commander continua um dos SUVs mais marcantes do mercado nacional. A frente alta, a grade de sete fendas com acabamento cromado, o conjunto ótico em LED e as rodas de 19 polegadas reforçam a robustez com elegância.

Por dentro, o Overland se diferencia pelos materiais nobres: couro marrom com costuras aparentes, acabamento soft-touch em todo o painel e detalhes escurecidos que elevam o ar premium.

A cabine transmite sofisticação, com destaque para o painel 100% digital, multimídia flutuante de 10,1 polegadas e o teto solar panorâmico, que ajuda a reforçar a sensação de espaço.

Luxo nacional: o interior do Commander Overland aposta em couro marrom, detalhes escurecidos e acabamento premium por todos os lados. | Stellantis/Divulgação

Segurança: pacote completo

O Commander Overland é um dos SUVs mais completos em segurança da categoria. Traz sete airbags, assistente de permanência em faixa, alerta de colisão com frenagem de emergência, monitoramento de ponto cego, leitor de placas, câmera 360°, além do sempre útil controle de cruzeiro adaptativo (ACC).

Na prática, os sistemas atuam bem e de forma precisa. Durante o uso urbano e rodoviário, os alertas não são invasivos, e a frenagem automática reage com eficiência em situações de risco.

Espaço é um dos trunfos do Commander: a segunda fileira acomoda adultos com conforto, mas a terceira é ideal mesmo para crianças ou uso eventual | Foto: Stellantis/Divulgação

Tecnologia e conforto: experiência premium

O nível de equipamentos é um dos pontos altos. O sistema multimídia tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, som premium da Harman Kardon, ar-condicionado digital dual zone, bancos dianteiros com ajustes elétricos e aquecimento, além de carregador por indução e entradas USB nas três fileiras.

E falando nelas: a terceira fileira existe, mas é bem justa. Adultos até cabem, mas só se não forem mais baixos e mais magros. É ideal mesmo para crianças.

Já o porta-malas, com cinco assentos erguidos, oferece 661 litros, mas cai bastante com os sete ocupantes a bordo.

Tecnologia à vista: painel digital de 10,25” e multimídia flutuante de 10,1” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tudo com interface rápida e comandos intuitivos — um dos pontos altos da cabine. | Foto: Stellantis/Divulgação

Concorrência: contra quais o Commander ainda leva vantagem?

Na faixa dos R$ 290 mil a R$ 310 mil, o Commander Overland 2.0 TD encara rivais como Toyota SW4 Diamond, que traz robustez e imagem forte, mas cobra mais caro por menos tecnologia e refinamento.

O Trailblazer, da Chevrolet, também briga nessa faixa com motor V6 diesel, mas perde em conectividade e acabamento.

E os SUVs híbridos, como o Mitsubishi Outlander PHEV, oferecem eficiência, mas ainda não entregam o mesmo nível de robustez off-road.

O grande trunfo do Commander é ser ainda um dos poucos a diesel com sete lugares no Brasil a ter esse nível de conforto e tecnologia, sem entrar no território premium europeu.

Na traseira, o visual segue robusto e moderno. As lanternas em LED com acabamento escurecido e o nome “Commander” em destaque reforçam o status do SUV topo de linha da Jeep. | Foto: Stellantis/Divulgação

Vale a compra?

Para quem quer um SUV turbodiesel 4x4 com bom consumo, acabamento refinado, muita tecnologia e espaço para sete, o Jeep Commander Overland 2.0 TD ainda entrega um dos pacotes mais equilibrados da categoria.

No entanto, é fato que uma atualização visual e possivelmente mecânica chegará ainda em 2025. Se você faz questão de ter o modelo mais atual ou pensa em revenda futura, pode ser interessante esperar. Mas se precisa do carro agora e busca um SUV pronto para tudo, o Commander Overland continua sendo uma excelente escolha, com o apelo do diesel, que segue cada vez mais raro entre os SUVs.

