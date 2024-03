Jeff Bezos desbanca Elon Musk como o maior bilionário do mundo

A- A+

O fundador da gigante do comércio online Amazon, Jeff Bezos, recuperou o seu lugar de pessoa mais rica do mundo, destronando o magnata sul-africano Elon Musk no Índice de Bilionários da agência Bloomberg.

De acordo com o relatório divulgado na noite de segunda-feira, a fortuna de Bezos ascende a 200 bilhões de dólares (989 bilhões de reais na cotação atual), superando os 198 bilhões de dólares (979 bilhões de reais) do proprietário da fabricante de carros elétricos Tesla.

Musk, que também é dono da rede social X (antigo Twitter) e a empresa aeroespacial SpaceX, viu sua riqueza cair em mais de 30 bilhões de dólares (148 bilhões de reais) à medida que o preço das ações da Tesla caíram 25% nos últimos meses.





Para agravar os problemas de Musk, um tribunal aprovou em janeiro a anulação do seu enorme acordo de compensação e cobrança com a Tesla, avaliado em 55,8 bilhões de dólares (276 bilhões de reais) e originalmente assinado em 2018.

Bezos, que não é mais CEO da Amazon, se beneficiou do aumento do preço das ações da gigante comercial. Mesmo depois de vender recentemente 8,5 bilhões de dólares (42 bilhões de reais) em ações, ele continua sendo o maior acionista da empresa.

O CEO francês do grupo de luxo LVMH, Bernard Arnault, é o terceiro no ranking das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna de 197 bilhões de dólares (974 bilhões de reais).

Veja também

Fazenda Nacional Haddad se reúne com líderes da Câmara para tentar convencer sobre fim do Perse