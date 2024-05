A- A+

DINHEIRO Jeff Bezos desbanca Elon Musk e volta a ser a segunda pessoa mais rica do mundo; veja lista Os super-ricos têm mais dinheiro do que nunca. Bernard Arnault segue no topo da lista, seguido de Jeff Bezos e Elon Musk

O mundo dos bilionários é um universo onde as fortunas ultrapassam os limites da compreensão com suas cifras exorbitantes. Bernard Arnault, Jeff Bezos e Elon Musk lideram o ranking. Segundo a lista de bilionários disponibilizada pela Forbes em tempo real, esses são os dez magnatas que dominam o topo da pirâmide financeira global.

No início deste mês, Jeff Bezos ultrapassou Elon Musk e assumiu o segundo lugar, enquanto o dono da SpaceX e da Tesla caiu para terceiro, conforme mostra lista de bilionários em tempo real da Forbes. Enquanto a fortuna de Bezos aumentou cerca de US$ 7,9 bilhão, a de Musk permaneceu estável. Os dois tem trocado constantemente de lugar na lista. Segundo a Forbes, apenas em março eles alternaram de posição ao menos 13 vezes.

No final de abril, uma valorização nas ações da Tesla fez Musk superar Bezos. Poucos dias depois, no entanto, Jeff Bezos voltou a recuperar o posto.

Além disso, Larry Page, anteriormente em décimo, agora ocupa a sexta maior fortuna. Bill Gates, que estava em sétimo, agora está em nono, Steve Ballmer, de oitavo, foi para décimo, e um novo nome entre as dez maiores fortunas é Sergey Brin, que ocupa a sétima posição com uma riqueza de US$ 136,6 bilhões.

1. Bernard Arnault

Bernard Arnault // AFP



Com uma fortuna estimada em US$ 215,4 bilhões, Bernard Arnault, magnata francês, ocupa o posto de homem mais rico do mundo pelo segundo ano consecutivo. Seu império tem origem na LVMH, conglomerado que engloba marcas de luxo como Louis Vuitton, Christian Dior e Moët & Chandon.

2. Jeff Bezos

Jeff Bezos // David Ryder/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP



Fundador da gigante do e-commerce Amazon, Jeff Bezos, é uma figura emblemática no mundo empresarial, conhecido por sua visão arrojada e estratégias disruptivas que transformaram a maneira como compramos e vendemos online. Aos 59 anos, Bezos detém uma fortuna de US$ 201,9 bilhões.

3. Elon Musk

Elon Musk // Etienne Laurent / AFP



Em segundo lugar, está o visionário sul-africano-americano Elon Musk, com uma fortuna de US$ 194,7 bilhões. Fundador da Tesla, SpaceX e X, Musk é conhecido por suas inovações revolucionárias no espaço, tecnologia e mobilidade elétrica.

Outros investimentos do bilionário de origem sul-africana incluem empresas como a Neuralink, que implantou um chip no cérebro de humanos.

4. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg // Chip Somodevilla / AFP



Com uma fortuna avaliada em US$ 168,6 bilhões, Mark Zuckerberg é o criador do Facebook, agora conhecido como Meta Platforms. Aos 39 anos, Zuckerberg continua a moldar o cenário das redes sociais e da tecnologia, mesmo diante de desafios regulatórios e críticas públicas.

5. Larry Ellison

Com uma fortuna de US$ 90,6 bilhões, Larry Ellison, co-fundador e diretor executivo da Oracle, passou para a sétima posição — Foto: Arquivo



Pioneiro da tecnologia, Larry Ellison detém uma fortuna de US$ 150,6 bilhões, principalmente graças à Oracle, empresa que fundou e que é líder global em software empresarial. Ellison mantém sua posição como uma das figuras mais influentes do Vale do Silício.

No ano passado, ele chegou a ocupar o terceiro lugar da lista da Forbes em tempo real, por conta do aumento das ações da empresa. No entanto, os papéis perderam força nos últimos meses, e ele acabou em quinto lugar na lista.

6. Larry Page

Larry Page, cofundador da Google, é o sexto mais rico, com uma fortuna de US$ 111 bilhões — Foto: Divulgação



Co-fundador do Google (agora Alphabet), Larry Page possui uma fortuna de US$ 142,5 bilhões. Page continua a influenciar o mundo da tecnologia e da inovação, liderando uma das empresas mais poderosas e inovadoras do planeta. Ele entrou na lista dos dez mais ricos do mundo da Forbes após um aumento das ações da Alphabet no primeiro semestre do ano passado.

7. Sergey Brin

Sergey Brin, cofundador do Google, — Foto: Arquivo



Co-fundador do Google (Alphabet) junto com Larry Page, Sergey Brin possui uma fortuna de US$ 136,6 bilhões. Brin é cientista da computação e empreendedor da internet. Imigrou para os EUA da União Soviética aos seis anos. Estudou matemática e ciência da computação na Universidade de Maryland e obteve um PhD na Universidade de Stanford.

8. Warren Buffett

Warren Buffett // Johannes Eisele/AFP/Getty Images



O investidor Warren Buffett, aos 93 anos, acumulou uma fortuna de US$ 136 bilhões. CEO da Berkshire Hathaway, Buffett é conhecido por seu estilo de investimento de longo prazo e por suas decisões financeiras astutas que o tornaram uma lenda viva nos círculos financeiros.

Buffett doou cerca de R$ 258 bilhões da sua fortuna para a Fundação Gates e para as fundações dos seus herdeiros.

9. Bill Gates

Bill Gates // Alex Wong/Getty Images/AFP



Fundador da Microsoft, Bill Gates, acumulou uma fortuna de US$ 131,2 bilhões. Aos 68 anos, Gates é reconhecido não apenas por sua contribuição para a revolução digital, mas também por seu trabalho filantrópico por meio da Fundação Bill e Melinda Gates.

Gates entrou na lista de bilionários da Forbes em 1987 e liderou o ranking das pessoas mais ricas do mundo por 18 anos. Atualmente, ele está no nono lugar da lista.

10. Steve Ballmer

Steve Ballmer // Reprodução/Youtube



Encerrando a lista dos 10 mais ricos, está Steve Ballmer, com uma fortuna de US$ 125,1 bilhões. Ex-CEO da Microsoft entre 2000 e 2014, Ballmer é um dos nomes mais proeminentes do mundo da tecnologia.

Neste ano, Steve Ballmer comprou o time de basquete, Los Angeles Clippers — na época, avaliado em R$ 10 bilhões. Atualmente, a equipe tem preço de mercado em cerca de R$ 23,5 bilhões.

