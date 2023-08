A- A+

doação Jeff Bezos e noiva prometem doar R$ 490 milhões para o socorro aos incêndios no Havaí Número de mortos no arquipélago sobe para 80 enquanto moradores enfrentam a devastação

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, e a jornalista vencedora do Emmy, Lauren Sánchez, que no começo deste mês de agosto ficaram noivos, irão doar R$ 490 milhões para a "reconstrução a longo prazo" do condado de Maui, no Havaí, que foi devastado por incêndios florestais nos últimos dias. O número de mortos na região subiu para 80, segundo um novo balanço divulgado neste sábado, Um novo risco de incêndio provocou ordem de evacuação em uma cidade ao norte de Lahaina, o município histórico destruído pelas chamas.

Em seu perfil no Instagram, Lauren compartilhou, nesta sexta-feira, a seguinte mensagem: "Jeff e eu estamos de coração partido com o que está acontecendo em Maui. Estamos pensando em todas as famílias que perderam tanto e em uma comunidade que ficou devastada. As necessidades imediatas são importantes, assim como a reconstrução a longo prazo que terá que acontecer - mesmo depois de grande parte da atenção [sobre o caso] ter diminuído".

"Jeff e eu estamos criando um 'Fundo Maui' e estamos dedicando US$ 100 milhões [cerca de R$ 490 milhões] para ajudar Maui a se reerguer agora e no próximo ano, conforme as necessidades contínuas se revelarem", conclui.

A iniciativa recebeu o apoio de Katy Perry, Mindy Kaling e Kathy Hilton, entre outras celebridades que se manifestaram na rede social.

