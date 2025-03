Jesko Absolut: superesportivo lidera lista de carros mais rápidos do mundo após superar Fórmula 1

A- A+

Desenvolvido pela fabricante sueca Koenigsegg, o Jesko Absolut pode ser considerado o superesportivo mais rápido do mundo, após superar velocidade máxima de um carro Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial. Com capacidade de alcançar os 531 km/h, o modelo deixa marcas consolidadas como McLaren, Bugatti e Hennessey em segundo plano.

Os superesportivos são uma categoria de automóveis projetados para desempenharem alto desempenho, assim, costumam superar a barreira dos 300 km/h com certa facilidade. Mas com montadoras se esforçando ano após ano para o desenvolvimento de inovações mecânicas, de design e tecnologia, alguns modelos surpreendem até alguns destaques deste universo.





Veja abaixo os supercarros mais rápidos do mundo:

Rimac Nevera

Produzido na Croácia pela empresa Rimac, o Nevera inicia a lista dos mais rápidos do mundo. Seu motor elétrico de 1.914 cv o permite acelerar de 0 a 100 km/h em dois segundos e atingir a velocidade máxima de aproximadamente 415 km/h. Dessa forma, Porsche, Ferrari, Lamborghini e cia ficam atrás deste veículo.





Rimac Nevera — Foto: Reprodução

Vale destacar que o Nevera é batizado com o nome de uma tempestade que atinge a costa croata com ventos acima dos 250 km/h, acompanhada de trovões e relâmpagos. Uma força da natureza que harmoniza bem com o potencial desta máquina.

SSC Tuatara

Equipado com motor V8 biturbo de 1.750 cv, o Tuatara produzido nos Estados Unidos pela SSC North America, alcança 455 km/h e apresenta aceleração de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos. A versão de entrada do veículo está em aproximadamente US$ 1,9 milhão (cerca de R$ 10,9 milhões).





SSC Tuatara — Foto: Reprodução

Suas linhas são obra do americano Jason Castriota, que já foi chefe de projetos especiais na Pininfarina e diretor de design da Bertone, com um punhado de Ferraris e Maseratis no curriculum. E Apesar de não trazer nenhuma peça de fabricação da General Motors, o motor, fornecido pela Nelson Racing Engines, é baseado no lendário V8 Chevrolet small-block.

Bugatti Chiron Super Sport 300+



Com motor W16 quadriturbo de 16 cilindros e 8,0 litros,este Bugatti gera impressionantes 1.622 cv de força e acelera de 0 a 100 km/h em 2,3 segundos. Seu recorde de velocidade está na casa dos 483 km/h. Assim, ele também está na lista dos superesportivos mais rápidos do mundo.

Além da alta velocidade, o modelo se destaca pela sua exclusividade. Após dois anos de desenvolvimento do projeto, a montadora optou pela produção de somente 30 exemplares do veículo. Todas as unidades já foram comercializadas e entregues.

Bugatti Bolide

O veículo foi desenvolvido com o intuito de ser o melhor carrro já produzido pela marca francesa. Assim, além do motor com 1.600 cv e com cerca de 1.450 kg, o modelo promete ao motorista uma experiência similar a de um carro de corrida. O intuito não é oferecer um veículo do dia a dia, mas sim, um automóvel para quem desejar atingir alto desempenho.





De acordo com a Bugatti, o Bolide terá apenas 40 unidades fábricadas para comercialização — Foto: Reprodução / Youtube

Segundo Andy Wallace, piloto de testes da Bugatti e vencedor de Le Mans, o Bolide proporciona uma experiência completamente diferente dos outros modelos já desenvolvidos pela marca.

“Ele é diferente dos outros que já conduzi. Eu adoraria que todos tivessem a oportunidade de dirigir este carro, porque ele é realmente especial… e é claro que a velocidade que ele atinge é emocionante, mas o que mais chama atenção é a aerodinâmica ativa”, disse Wallace em entrevista para o canal automotivo Top Gear.

Segundo a Bugatti, o Bolide será produzido em uma série limitada a 40 unidades. O preço inicial sugerido será de R$ 22,6 milhões, mas poderá subir de acordo com as personalizações desejadas pelo comprador.

HENNESSEY Venom F5



Hennessey Venom F5 — Foto: Reprodução



O americano Venom F5, da Hennessey, está no segundo lugar da lista, após atingir os 499 km/h. A performance é consequência de um motor V8 com biturbo duplo que produz 1.842 cv e acelera de 0 a 100 km/h em somente 2,4 segundos. Sua versão de entrada está avaliada em US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 10,3 milhões)

Koeningsegg Jesko Absolut

Principal modelo da Koeningsegg, marca sueca desenvolvida pelo engenheiro automotivo Christian Koenigsegg, o Jesko Absolut abre a lista dos 10 supercarros mais caros do mundo. Segundo a fabricante, o veículo pode alcançar até os 531km/h.





Koeningsegg Jesko Absolut — Foto: Reprodução

Seu preço inicial é de aproximadamente 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual do euro). Debaixo do capô, ele conta com um motor V8 de 1.600 cv, combinados com uma carroceria super leve feita de fibra de carbono. Assim, seu peso total é de somente 1.320 kg. O conjunto possibilita o Jesko Absolut conseguir acelerar de 0 a 100 km/h em 2,5 apenas segundos.

Veja também