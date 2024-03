A- A+

C20 João Campos participa de encontro do Civil20 nesta terça-feira (26) Evento discute estratégias de incidência do G20 que será sediado no Brasil em 2024

O prefeito do Recife, João Campos, marcou presença, nesta terça-feira (26), no encontro dos Grupos de Engajamento oficiais do G20, o Civil20 (C20), que acontece na capital pernambucana até a quinta-feira (28).

Organizações de todas as regiões do mundo, representando os mais de 60 países, reuniram-se para discutir estratégias e assuntos integrantes do G20, que, neste ano, será presidido pelo Brasil.

Com o primeiro dia dedicado a rodas de diálogos e debates sobre temas que serão as prioridades da sociedade civil no G20 neste ano, o encontro contou, também, com a presença de Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco; Gustavo Westmann, assessor especial de Assuntos Internacionais da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil; André Aquino, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, entre outras autoridades nacionais e internacionais.

Diálogo aberto

Para Alessandra Nilo, sherpa (responsável por articular o diálogo político entre as organizações da sociedade civil e as representações dos governos) do C20 e coordenadora geral da Gestos, o início do encontro foi um sucesso.

“Está sendo muito proveitoso, pois estamos conseguindo fazer uma ligação entre essas políticas internacionais que estamos discutindo, conectando com os territórios e trazendo exemplos locais. Tá muito denso e inspirador”, pontuou.

Alessandra Nilo, sherpa do C20 e coordenadora geral da Gestos | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O prefeito da capital de Pernambuco foi presença confirmada na roda de diálogo com o tema “Recife, Capital do C20 - Do local ao Internacional: Sociedade Civil responde à Tripla Crise”, com a participação de Anselmo Lee, parceiro da sociedade civil da Ásia; Camila Amorim Jardim, representante do Greenpeace e mediado pela sherpa do C20, Alessandra.

No bate-papo, foram discutidos temas como meio ambiente, justiça climática e transição energética justa.

“Sempre acreditei que nós estávamos em um caminho muito perigoso de mudança climática no Brasil. O ponto mais difícil é que esse fenômeno, infelizmente, traz muitos desafios para ambientes de desigualdades latentes como o Brasil e como a cidade do Recife, porque o desastre natural é endereçado. As vítimas são quem mora na periferia, são pessoas pretas e pardas. É uma perversidade imposta pela condição da desigualdade", citou o prefeito João Campos.

Campos ainda pontuou sobre o inventário e um plano de adaptação climática que Recife possui com diversos projetos voltados para habitação, drenagem e saneamento de áreas de risco e mais vulneráveis da cidade.

“Recife é a 16ª cidade do mundo mais suscetível à mudança climática pela elevação do nível do mar no mundo e a primeira no Brasil. Precisamos ter um plano robusto e fazer acontecer. Para isso, conseguimos construir a maior operação de crédito da história de uma cidade com um banco interamericano, onde 100% dos recursos são focados para essa intervenção estrutural e ambiental de resiliência climática da cidade. Temos R$ 2 bilhões reais contratados para ser investidos nessas áreas”, acrescentou o parlamentar.

Questionado sobre as perspectivas e políticas que envolvem gênero para a cidade, tema abordado no encontro do C20, João falou sobre compromisso da prefeitura com a questão.

“Todas as grandes obras são comandadas por mulheres, temos paridade de gênero no nosso secretariado e um cuidado transversal nas nossas políticas públicas. Cito como exemplo as vagas de creches, duplicando o acesso ao serviço, para além do processo de aprendizagem. Assim, a gente garante o direito das chefes de família, das avós, tias, poderem trabalhar, poderem empreender sabendo que sua criança está em um ambiente de qualidade e devido que é o educacional”, finalizou.

Prefeito do Recife, João Campos, no C20 | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A programação ainda conta com outros temas de debate e espaço para interação entre os grupos de trabalho de várias áreas.

Athylas Correia, do Coletivo Jovem de Meio Ambiente do Recife, é um dos participantes do C20 e pretende apresentar projetos e demandas territoriais nos próximos encontros.

“Vimos a necessidade de estar presente nesse espaço. É um lugar onde vamos poder mostrar nossas demandas e pautar a questão da juventude e meio ambiente que é tão negligenciada ainda”, explicou.

Veja também

Investimento Grupo SWM aposta no potencial de Pernambuco