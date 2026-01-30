Dom, 01 de Fevereiro

MERCADO

João Moreira Salles é eleito presidente do Conselho da Alpargatas, dona da Havaianas

Na mesma reunião, o Conselho criou o cargo de vice-presidente, posição inédita na empresa

Alpargatas, dona da HavaianasAlpargatas, dona da Havaianas - Foto: Divulgação

A Alpargatas elegeu João Moreira Salles como novo presidente do Conselho de Administração, em substituição a Pedro Moreira Salles na quarta-feira (28).

A Alpargatas é uma empresa brasileira especializada na produção de calçados e vestuário, dona de marcas como Havaianas.

Pedro renunciou ao cargo, decisão que está ligada, segundo a empresa, às atividades acadêmicas que ele desenvolverá como professor adjunto na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ao longo de 2026.

Na mesma reunião, o Conselho criou o cargo de vice-presidente, posição inédita na empresa, e nomeou Rodolfo Villela Marino para a função.

