A- A+

INTERNACIONAL Joesley se reuniu com a presidente interina da Venezuela e tratou de investimentos em petróleo Segundo a Reuters, Dercy se mostrou disposta a abrir o setor para empresas estrangeiras. Empresário teria se encontrado com autoridades americanas antes e depois da conversa

O empresário Joesley Batista, dono da processadora de carnes JBS, se reuniu com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, na última sexta-feira, segundo a agência de notícias Reuters. Ele teria se encontrado com autoridades americanas em Washington antes da reunião e também após a conversa.

De acordo dom fontes, Joesley relatou ao governo dos Estados Unidos que Dercy parecia disposta a abrir a indústria de petróleo e gás a investimentos estrangeiros.

Antes da operação militar americana na Venezuela, que terminou com a captura do então presidente Nicolás Madurto, Joesley já teria atuado como interlocutor informal em uma missão para convencer Maduro a deixar o poder de forma pacífica e se exilar na Turquia, segundo o jornal americano The Washington Post, em reportagem publicada na semana passada.

A Fluxus, empresa de energia da família Batista — que consolidou ativos na Bolívia e na Argentina desde que foi adquirida em 2023 — está avaliando oportunidades de negócios na Venezuela, afirmou uma fonte à Reuters.

Tanto a Fluxus como a holding da família Batista, a J&F, se recusaram a fazer comentários.

Diversificação de negócios

A recente entrada da família Batista no setor de energia faz parte de uma diversificação mais ampla de seus negócios, após transformar a JBS na maior empresa de carnes do mundo e com forte atuação nos EUA. A companhia comprou a americana Pilgrim’s Pride, do setor de carnes, em 2009.

O empresário tem boas relações com o presidente dos EUA, Donald Trump. Por meio de sua subsidiária no país, Josley fez uma doação de US$ 5 milhões para o comitê de posse de Trump.

Em setembro passado, ajudou a melhorar as relações entre os EUA e Brasill intermediando negociações sobre tarifas impostas por Trump a produtos brasileiros.

Joesley também tem bom trânsito com o governo venezuelano e, por isso, vem ajudando os EUA nessa nova frente de negociações na América do Sul.

Laços estreitos com Caracas

Os laços com Caracas se estreitaram quando a JBS vendeu grandes volumes de alimentos para a Venezuela durante o período de escassez no país, especialmente em 2015 e 2016. Estima-se que a empresa tenha vendido US$ 1,2 bilhão, num acordo especial com o governo.

Na época, o preço do petróleo despencou de US$ 100 para US$ 40 e os dólares usados pelo governo venezuelano para importar bens de consumo secaram. A empresa foi descrita como uma "tábua de salvação" para Caracas na época da crise de abastecimento.

Agora, além de alimentos, o grupo J&F, busca outros segmentos para transações com a Venezuela

Embora grandes petrolíferas dos EUA tenham sido cautelosas em retornar rapidamente ao país, dado o histórico de nacionalizações no setor de energia, empresas regionais menores demonstram interesse em acessar as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. A Fluxus está de olho nesse mercado.

Veja também