Jogadores apostaram US$ 10 milhões que haveria invasão da Venezuela, empresa se nega a dar prêmio

Apostadores estão indignados com a plataforma de mercados de previsão Polymarket, que declarou que não irá pagar quem apostou numa possível invasão dos Estados Unidos à Venezuela. A empresa alega que a captura do então presidente Nicolás Maduro não se enquadra nos critérios determinados pela companhia como invasão, segundo reportagem do jornal britânico The Guardian.

Os mercados de previsão são plataformas em que pessoas negociam contratos sobre resultados de eventos futuros incertos (na política, na economia, no esporte etc.), transformando palpites em ativos negociáveis. O preço reflete a probabilidade coletiva de o evento ocorrer.

De acordo com o jornal, operadores destinaram mais de US$ 10,5 milhões a apostas sobre uma possível invasão dos EUA ao país sul-americano neste ano. A maioria tinha como prazo 31 de janeiro. O restante colocou dinheiro em contratos com vencimento no fim de março e em dezembro. Alguns apostadores investiram dezenas de milhares de dólares nessa questão.

Antes de as Forças Armadas dos EUA capturarem Maduro na manhã do último sábado, alguns operadores parecem ter antecipado o movimento surpreendente dos EUA ao fazerem suas apostas nas plataformas de mercados de previsão. Normalmente, são apostas binárias, envolvendo resultados de sim/não ou acima/abaixo, aponta a reportagem.

O Guardian revela que, na sexta-feira passada, um operador anônimo parece ter apostado no Polymarket US$ 30.000 que Maduro estaria fora do poder até 31 de janeiro deste ano. Após o anúncio da captura de Maduro na manhã de sábado, o operador aparentava ter obtido lucros de US$ 436.759,61. Só que não vai levar o prêmio, já que a plataforma esclareceu que a apreensão de Maduro não se qualificava como uma aposta vencedora.

Procurado pelo jornal para comentar, o Polymarket afirmou em seu site que a aposta se refere a “operações militares dos EUA destinadas a estabelecer controle”. E acrescentou que “a declaração do presidente (Donald) Trump de que eles irão 'administrar' a Venezuela, ao mencionar negociações em andamento com o governo venezuelano, por si só não qualifica a missão de captura e extração de Maduro como uma invasão.”

Ao expressar sua indignação, um usuário chamado Skinner, citado pelo jornal britânico, escreveu:

“O Polymarket desceu à mais pura arbitrariedade. As palavras são redefinidas à vontade, desconectadas de qualquer significado reconhecido, e os fatos são simplesmente ignorados. Que uma incursão militar, o sequestro de um chefe de Estado e a tomada de um país não sejam classificados como uma invasão é claramente absurdo.”

O Polymarket obteve em 2025 aprovação regulatória para operar nos EUA e é uma das muitas plataformas de mercados de previsão que passaram a ganhar popularidade no Reino Unido, apesar de o site não possuir ainda licença para operar lá.

