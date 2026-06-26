Sex, 26 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
copa do mundo

Jogo do Brasil altera horário de funcionamento do comércio do Recife, shoppings e bancos; confira

Maioria dos estabelecimentos comerciais do centro vão fechar ao meio-dia e não irão reabrir após o jogo

Reportar Erro
Comércio do Recife vai fechar ao meio-diaComércio do Recife vai fechar ao meio-dia - Foto: Paulo Pinheiro/Divulgação

O confronto do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo 2026, marcado para segunda-feira (29), às 14h, vai alterar o horário de funcionamento do comércio do centro do Recife, shoppings e bancos.

A maioria dos estabelecimentos comerciais do centro vão fechar ao meio-dia, assim como os bancos. Já os shoppings vão fechar 30 minutos antes do jogo.

A informação foi divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife).

Confira funcionamento na segunda-feira (29):
Comércio do centro do Recife

Shoppings

Leia também

• Recife anuncia expediente reduzido na segunda-feira (29) para o jogo do Brasil contra o Japão

• Copa do Mundo: Brasil vai encarar Japão na fase de 16 avos de final, na próxima segunda-feira (29)

• Pernambuco reduz expediente das repartições estaduais para jogo do Brasil

Bancos

Repartições públicas

Reportar Erro

Veja também

Newsletter