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copa do mundo Jogo do Brasil altera horário de funcionamento do comércio do Recife, shoppings e bancos; confira Maioria dos estabelecimentos comerciais do centro vão fechar ao meio-dia e não irão reabrir após o jogo

O confronto do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo 2026, marcado para segunda-feira (29), às 14h, vai alterar o horário de funcionamento do comércio do centro do Recife, shoppings e bancos.



A maioria dos estabelecimentos comerciais do centro vão fechar ao meio-dia, assim como os bancos. Já os shoppings vão fechar 30 minutos antes do jogo.



A informação foi divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife).



Confira funcionamento na segunda-feira (29):

Comércio do centro do Recife

As lojas do comércio do centro do Recife fecham às 12h e não irão reabrir após o jogo. Apesar disso, a definição dos horários ficará a critério de cada lojista, que poderá ajustar a operação de acordo com a necessidade.

Shoppings

As lojas dos shoppings da Região Metropolitana do Recife vão fechar 30 minutos antes do jogo, ou seja, às 13h30, e reabrem após o término da partida.

Bancos

O horário de funcionamento dos bancos também será alterado na segunda-feira (19), devido ao jogo da seleção brasileira. Segundo o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, os bancos abrem às 9h e fecham às 12h, duas horas antes da partida.

Repartições públicas

O governo de Pernambuco e as prefeituras do Recife e Olinda, na Região Metropolitana, terão expediente finalizado ao meio-dia na segunda-feira (29), devido ao jogo do Brasil contra o Japão. O atendimento ao público será encerrado duas horas antes da partida. Os serviços essenciais serão mantidos.

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