JOGOS Jogos de azar renderam mais de R$ 130 milhões para o pequeno país europeu de Luxemburgo em 2023 O relato da ministra da Justiça dá conta de que as receitas do país com jogos de azar sobe "de forma constante nos últimos anos"

Em audiência com deputados de Luxemburgo, a ministra da Justiça do pequeno país europeu, Elisabeth Margue, revelou que os jogos de cassino — entre eles as máquinas caça-níquel, jogos de carta e roleta — geraram cerca de R$ 130 milhões em receita bruta à nação.

O relato dá conta de que as receitas do país com jogos de azar sobe “de forma constante nos últimos anos”, com exceção de uma quebra registada em 2020 devido à pandemia, que provocou a falência de muitos estabelecimentos, segundo o jornal Contacto.





Em 2021, os jogos de casino representaram um ganho financeiro de R$ 113 milhões para os cofres do estado, e R$ 107 milhões em 2022. Atualmente, só o Casino 2000, em Mondorf-les-Bains, tem autorização para funcionar no país.

O Ministério da Justiça “não recebeu nenhum pedido formal para a criação de um casino no Grão-Ducado nos últimos anos”, segundo Elisabeth Margue.

A governante afirmou, porém, que isso está próximo de mudar. Segundo ela, “estão em curso trabalhos preparatórios para adaptar a lei” de 1977 que regula a exploração dos jogos de azar e das apostas desportivas.

