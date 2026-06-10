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Jogos do Brasil na Copa do Mundo alteram horários de shoppings na RMR; confira

Estreia do Brasil nos jogos da Copa do Mundo, pelo Grupo C, acontece neste sábado (13), contra o Marrocos, às 19h

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Maioria dos estabelecimentos devem fechar entre 30 minutos e uma hora antes do início das partidasMaioria dos estabelecimentos devem fechar entre 30 minutos e uma hora antes do início das partidas - Foto: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo vão alterar os horários de funcionamento de shoppings do Recife e da Região Metropolitana.

A maioria dos estabelecimentos devem fechar entre 30 minutos e uma hora antes do início das partidas.

A estreia do Brasil nos jogos da Copa do Mundo, contra o Marrocos, pelo Grupo C, ocorre às 19h deste sábado (13). 

Já a segunda disputa está marcada para a sexta-feira (19), às 21h30, quando a seleção enfrenta o Haiti.

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O último confronto do Brasil no Grupo C acontece no dia 24 de junho, feriado de São João, às 19h, contra a Escócia.

Confira abaixo os horários de funcionamento dos shoppings nos jogos do Brasil na Copa do Mundo: 
Shopping Recife
13/06: 9h às 18h30
19/06: 9h às 21h
24/06: 11h às 18h

RioMar Recife 
13/06: 9h às 18h30
19/06: 9h às 21h
24/06: 11h às 18h

Shopping Boa Vista
Fechará 1 hora antes das partidas

Shopping Plaza 
13/06: 9h às 18h30
19/06: 9h às 21h
24/06: 11h às 18h

Shopping Tacaruna
13/06: 9h às 18h30
19/06: 9h às 21h
24/06: 11h às 18h

Shopping ETC 
13/06: 9h às 18h30

Shopping Patteo Olinda
13/06: 9h às 18h30
19/06: 9h às 21h
24/06: 11h às 18h

Paulista North Way Shopping
13/06: 9h às 18h30
19/06: 9h às 21h
24/06: 11h às 18h

Camará Shopping
13/06: 10h às 18h
19/06: 10h às 20h30
24/06: 11h às 18h

Shopping Guararapes
13/06: 9h às 18h30
19/06: 9h às 21h
24/06: 11h às 18h

Shopping Costa Dourada
13/06: 9h às 18h
19/06: 9h às 21h
24/06: 11h às 18h.

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