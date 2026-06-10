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comércio Jogos do Brasil na Copa do Mundo alteram horários de shoppings na RMR; confira Estreia do Brasil nos jogos da Copa do Mundo, pelo Grupo C, acontece neste sábado (13), contra o Marrocos, às 19h

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo vão alterar os horários de funcionamento de shoppings do Recife e da Região Metropolitana.



A maioria dos estabelecimentos devem fechar entre 30 minutos e uma hora antes do início das partidas.



A estreia do Brasil nos jogos da Copa do Mundo, contra o Marrocos, pelo Grupo C, ocorre às 19h deste sábado (13).

Já a segunda disputa está marcada para a sexta-feira (19), às 21h30, quando a seleção enfrenta o Haiti.

O último confronto do Brasil no Grupo C acontece no dia 24 de junho, feriado de São João, às 19h, contra a Escócia.

Confira abaixo os horários de funcionamento dos shoppings nos jogos do Brasil na Copa do Mundo:

Shopping Recife

13/06: 9h às 18h30

19/06: 9h às 21h

24/06: 11h às 18h

RioMar Recife

13/06: 9h às 18h30

19/06: 9h às 21h

24/06: 11h às 18h

Shopping Boa Vista

Fechará 1 hora antes das partidas

Shopping Plaza

13/06: 9h às 18h30

19/06: 9h às 21h

24/06: 11h às 18h

Shopping Tacaruna

13/06: 9h às 18h30

19/06: 9h às 21h

24/06: 11h às 18h

Shopping ETC

13/06: 9h às 18h30

Shopping Patteo Olinda

13/06: 9h às 18h30

19/06: 9h às 21h

24/06: 11h às 18h



Paulista North Way Shopping

13/06: 9h às 18h30

19/06: 9h às 21h

24/06: 11h às 18h



Camará Shopping

13/06: 10h às 18h

19/06: 10h às 20h30

24/06: 11h às 18h



Shopping Guararapes

13/06: 9h às 18h30

19/06: 9h às 21h

24/06: 11h às 18h



Shopping Costa Dourada

13/06: 9h às 18h

19/06: 9h às 21h

24/06: 11h às 18h.

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