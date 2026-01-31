Economia
John Deere inaugura fábrica em Canoas, no RS, após investimento de R$ 42 milhões
A companhia informou que o equipamento substituirá a linha de pulverizadores da PLA
A John Deere está inaugurando uma planta industrial em Canoas (RS), após aporte de R$ 42 milhões, para produção do pulverizador 1025E.
Em nota, a companhia informou que o equipamento substituirá a linha de pulverizadores da PLA, cuja marca será descontinuada para o mercado brasileiro.
A produção do equipamento deve começar em agosto, e deve atender cultivos de soja, milho, cana, mandioca e batata em terrenos de diferentes topografias.
"A movimentação dá continuidade à evolução do portfólio da empresa no Brasil, cujos demais modelos de pulverizadores são fabricados em Catalão (GO)", disse a companhia.