Dom, 01 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Economia

John Deere inaugura fábrica em Canoas, no RS, após investimento de R$ 42 milhões

A companhia informou que o equipamento substituirá a linha de pulverizadores da PLA

Reportar Erro
A produção do equipamento deve começar em agosto A produção do equipamento deve começar em agosto - Foto: John Deere/Divulgação

A John Deere está inaugurando uma planta industrial em Canoas (RS), após aporte de R$ 42 milhões, para produção do pulverizador 1025E.

Em nota, a companhia informou que o equipamento substituirá a linha de pulverizadores da PLA, cuja marca será descontinuada para o mercado brasileiro.

A produção do equipamento deve começar em agosto, e deve atender cultivos de soja, milho, cana, mandioca e batata em terrenos de diferentes topografias.

Leia também

• MP junto ao TCU pede providências sobre doações do Banco Master em campanhas eleitorais

• Justiça de SP determina bloqueio de R$ 150 milhões da Fictor, empresa que fez proposta pelo Master

• Haddad leva a Lula o nome de Guilherme Mello para diretoria do Banco Central

"A movimentação dá continuidade à evolução do portfólio da empresa no Brasil, cujos demais modelos de pulverizadores são fabricados em Catalão (GO)", disse a companhia.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter