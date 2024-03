A- A+

PAULISTA Jornada da Mulher Empreendedora: crédito e educação financeira para mulheres nesta terça (26) Ação será realizada no shopping Norte Janga, em parceria com o Sebrae e a Age

Ainda celebrando o mês da mulher, o shopping Norte Janga irá promover na terça-feira (26), a Jornada da Mulher Empreendedora de Paulista. O evento, realizado no estabelecimento, terá parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (Age).

A ação tem como objetivo oferecer conhecimento financeiro ao setor empresarial femenino de Paulista e viabilizar o acesso a uma linha de crédito diferenciada, para negócios dirigidos por mulheres no shopping, assim como artesãs da orla do Janga acolhidas para funcionar dentro do espaço interno do shopping e também a empreendedoras do município em geral.

“As mulheres estão à frente de quase 60% dos empreendimentos no Brasil gerando postos de trabalho e dinamizando o crescimento da economia nacional, daí a importância de sediar um evento direcionado às empreendedoras e empresárias da cidade. Agradecemos a recepção a nossa iniciativa, por parte de instituições como o Sebrae e a Age, com renomada qualificação e resultados de sucesso, nos assuntos a serem explanados”, afirmou, a CEO da administração do shopping Norte Janga, Cléia Alves.

Programação para elas

A programação contará com palestras e consultorias ministradas pelo Sebrae, das 9h até 11h e das 15h até 17h, abordando os temas de Fluxo de caixa e capital de giro e Planejamento de seu negócio com o Canvas, (uma plataforma de mapeamento visual que auxilia na organização das informações do negócio).

“Estamos no Mês da Mulher e nada mais representativo que celebrar parcerias nesse sentido. Ficamos felizes, e vemos com satisfação a vinda da gestão da administração do shopping Norte Janga, que tem uma mulher a frente de sua direção, a Dra. Cléia Alves, e que na ocasião abre as portas ao Sebrae para que leve ao empresariado feminino ações que beneficiem o sucesso da mulher nos negócios”, destacou a gestora na Região Metropolitana do Recife do Sebrae Delas, Andrea Viana.

Após as palestras será apresentada por uma equipe de analistas, a Caravana do Crédito da Age e as ações do Bora Empreender Mulher, um programa do Governo do Estado, que oportuniza caminhos estruturados e orientados para o sucesso empresarial da mulher, promovendo qualificação, formalização e acesso ao microcrédito, que vai de R$ 4 mil (informais) até R$ 8 mil (formais).

“O empreendedorismo feminino cresce todos os dias e poder levar a essas empresárias facilidades de crédito e educação financeira é essencial para o sucesso em seus objetivos. A iniciativa apresentada pela gestão do shopping Norte Janga na direção da Dra. Cléia Alves é de muita valia. Será uma satisfação somar forças nesse trabalho conjunto que trará excelentes resultados para as empreendedoras do município de Paulista”, concluiu a presidente da Age, Angella Mochel.

Encontro do Sebrae | Foto: Jesús Rondón/Divulgação

