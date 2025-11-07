A- A+

Empreendedorismo Jornadas transformadoras no campo rendem Prêmios BNB da Agricultura Familiar e Microfinança Rural Evento premiou agricultores que apresentaram grandes transformações em seus negócios

As trajetórias de vida e negócios de sete produtores rurais de Pernambuco renderam reconhecimento do Banco do Nordeste (BNB), durante a entrega dos Prêmios Banco do Nordeste da Agricultura Familiar e Microfinança Rural Agroamigo- Edição 2025.

O evento, realizado nesta sexta-feira, 7, no Porto Digital de Caruaru, premiou os agricultores que apresentaram grandes transformações em seus negócios a partir de iniciativas associando crédito e orientação técnica.

Produtores como Paulo Cordeiro C. Filho, de São Bento do Una, que após receber crédito e orientação do Banco do Nordeste dobrou a produção diária de leite de vaca de 400 litros para 800 litros. A meta agora é produzir mil litros por dia.

O vencedor da categoria Sustentabilidade da Agricultura Familiar, José Aparecido Freitas da Silva, afirma que o apoio do Banco do Nordeste é um fator decisivo para que clientes como ele possam investir com segurança e transformar a sua propriedade.

“Hoje, trabalho com energia limpa, tecnologia na ordenha e aproveitamento dos resíduos, produzo com qualidade e consigo comercializar com mais estabilidade, gerando renda para minha família”, afirma.

Segundo o superintendente de Agronegócio e Microfinança Rural do BNB, Luiz Sérgio Farias Machado, as premiações entregues representam o reconhecimento do trabalho da agricultura familiar que responde por cerca 70% dos alimentos produzidos no Brasil.

“São 20 anos de programa transformando a vida das famílias. Um levantamento recente do Instituto de Pesquisa de Econômica Aplicada, o Ipea, mostra que onde há Agroamigo, a renda per capita cresce. O impacto na vida das pessoas é tão grande que estamos expandindo o programa Agroamigo e as unidades físicas estão passando de 230 para 310 pontos de atendimento, além de contratarmos mais 400 novos agentes de crédito. Queremos chegar ainda mais perto do produtor”, explica.

O superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, destacou a atuação da equipe que visita casas, sítios e feiras agrícolas para apresentar as opções de financiamento. “O trabalho dedicado dos agentes de crédito e gerentes, que, em contato direto com os clientes, vivenciam e testemunham essas histórias”, afirma.

De acordo com o executivo, o trabalho de levar crédito aos produtores fez com que, entre janeiro e setembro deste ano, o Banco do Nordeste tenha financiado R$ 847 milhões em mais de 63 mil operações com agricultores familiares em Pernambuco.

Os recursos foram contratados utilizando o programa Agroamigo e demais linhas de crédito via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Vencedores

A agricultora familiar Valdejane da Silva Cavalcante, de São Bento do Una, utiliza o crédito do Agroamigo desde 2015 para diversificar suas atividades. Dona Valdejane divide seu tempo entre costura, criação de aves e gado e também com o plantio de milho.

Atividades com grande tradição artesanal, mas que nem por isso impedem a empreendedora de inovar. Em novembro de 2022, contratou um financiamento para aquisição de equipamentos fotovoltaicos, investindo em energia limpa e sustentabilidade para sua propriedade. Ações que lhe renderam o prêmio na categoria Inovação e Tecnologia.

Já dona Sebastiana Maria da Conceição, moradora do sítio Cachoeira, em Salgueiro, é uma mulher batalhadora e de grande espírito empreendedor. Vencedora da categoria Empreendedorismo Feminino fez seu primeiro financiamento em 2010 para investir na atividade de suinocultura. Logo, decidiu usar o talento culinário herdado de sua mãe e passou a investir na produção de doces de leite e banana, bolos, sequilhos e cestas de café da manhã.

O negócio de dona Sebastiana ultrapassou os limites do município e ganhou espaço em feiras e eventos regionais. Para garantir qualidade dos insumos, passou a criar bovinos leiteiros e adquire matéria-prima direto dos fornecedores. A empreendedora é exemplo de crescimento, visão de futuro e diversificação de negócios.

Em Ipojuca, a agricultora Maria Edilena de Lucena Soares decidiu, em 2015, investir na fabricação de polpas. A cliente do Agroamigo batalhou, junto com seu esposo, para oferecer uma produção mais sustentável possível. Os 17 tipos de polpas diferentes que ela fabrica têm algo em comum: o uso de energia limpa.

Por necessitar de um grande volume de energia, o investimento em placas solares representa mais do que economia nas contas. Para ela, é uma forma de reduzir impactos ambientais. Outra boa prática de sustentabilidade é a utilização das cascas e sementes como composto orgânico no plantio de acerolas, cupuaçu e bananeiras em sua propriedade. Ela é a vencedora da categoria Sustentabilidade.

Miguel Pereira da Silva, de Caruaru, cliente do Agroamigo desde 2010, é um bom exemplo de que o produtor que recebe orientação técnica e crédito consegue desenvolver seu negócio familiar. Há 15 anos, quando trabalhava somente com matrizes bovinas leiteiras e produzia queijo de coalho artesanal, conheceu as técnicas da produção de suínos. Com isso, diversificou os negócios.

Com mais crédito e orientação, viu a oportunidade de aumentar a produção de alimentos para os animais investindo em silagem e grãos. Atualmente, planta mais de 20 hectares de milho por ano. Recentemente, realizou o sonho de adquirir um trator novo. Desde o primeiro contato com o Programa até hoje, muitas conquistas foram registradas. Por isso, ele venceu a categoria Crescer com o Agroamigo.

Em 2013, Paulo Cordeiro C. Filho, de São Bento do Una, iniciou sua atividade de bovinocultura de leite. Em 2021, passou a ser cliente do Banco do Nordeste no segmento da Agricultura Familiar.

O objetivo foi incrementar a produção de alimento para os animais. Com apoio do Banco, iniciou a silagem com a plantação de milho e investiu no processamento de seus dois hectares de palma.

O trator velho deu lugar a uma máquina forrageira nova. A inseminação artificial melhorou a genética do rebanho. Com isso, dobrou sua produção e hoje produz 800 litros de leite por dia. Paulo é o vencedor da categoria Inovação e Tecnologia.

A vencedora da categoria Empreendedorismo Feminino, Elizabete Cristina Cabral de Moura, de Surubim, é cliente do BNB desde 2008. Filha de agricultores, começou a ajudar os pais desde cedo no campo quando não estava na escola. Assim, concluiu o ensino superior em Pedagogia e a Pós-Graduação em Educação Especial e Inclusiva.

Vieram o casamento, os filhos e a vontade de crescer. Somaram-se ao beneficiamento do leite, que rende queijos e manteigas, as criações de galinhas, porcos e ovinos. Na Associação dos Agricultores Familiares do Sítio Pião, aprendeu a fazer doces, bolos, tortas e ovos de chocolates, sempre utilizando o leite da sua produção diára como matéria-prima.

Após reconhecimentos e premiações, seus doces passaram a ser ensinados por ela para outras mulheres. Hoje, ela administra essas atividades culinárias e a produção de milho irrigado nos três hectares de sua propriedade.

Na categoria Sustentabilidade, o vencedor foi José Aparecido Freitas da Silva, Garanhuns. Exemplo de uso de crédito rural aliado à visão empreendedora, implantou energia solar na propriedade, garantindo autonomia energética e redução de custos, adquiriu ordenhadeira mecânica e um tanque de resfriamento de leite, que asseguram qualidade e conservação do produto.

Recentemente, José Aparecido implantou um biodigestor, que transforma resíduos orgânicos da atividade em energia renovável que é utilizada em cinco imóveis residenciais, além dos equipamentos e motor bomba utilizados na estruturação da atividade e biofertilizantes.

