José Eduardo Vila, fundador e presidente do Grupo Morada, morre aos 75 anos

O empresário José Eduardo Vila morreu neste domingo (14), aos 75 anos. Ele era fundador e presidente do Grupo Morada, que administra o cemitério e crematório Morada da Paz, entre outras empresas.

A morte foi comunicada pela assessoria de imprensa do grupo empresarial. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

“O Grupo Morada sente, com o coração apertado, a ausência de quem foi mestre, líder e farol. Seguiremos seu caminho com coragem e gratidão, honrando sua memória em cada decisão, gesto e cuidado”, afirma a nota enviada à imprensa.

José Eduardo Vila nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 17 de fevereiro de 1950. Engenheiro civil, iniciou sua carreira em 1974 no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), órgão federal antecessor do DNIT, onde exerceu funções técnicas e de liderança.

O potiguar idealizou em 1993 o Cemitério Morada da Paz, na cidade de Emaús, sendo o primeiro cemitério parque do Rio Grande do Norte. A iniciativa deu origem ao Grupo Morada, que reúne as marcas Morada da Paz, Morada da Paz Essencial e Morada da Paz Pet, com presença no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba.



*Com informações da assessoria de imprensa.

